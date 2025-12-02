Brasil atropela Japão e enfrenta a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de futsal feminino
Equipe é comandada pelo cearense Wilson Saboia
O Brasil está na semifinal da Copa do Mundo feminina de futsal. As brasileiras superaram o Japão com uma goleada de 6 a 1 nesta terça-feira (2), na PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. Sob comando do técnico Wilson Saboia, a equipe vai enfrentar a Espanha na briga por vaga na final. Melhor do mundo, Emily marcou três vezes no confronto.
Mostrando superioridade, o time comandado pelo cearense abriu o placar logo aos quatro minutos após jogada de Ana Luiza, que facilitou para Emily mandar para o gol. Cinco minutos depois foi a vez de Amandinha avançar com velocidade pela esquerda e achar Ana Luiza, que completou para o fundo da rede adversária.
O 3 a 0 veio aos 11 minutos, após troca de passes entre todo o time. Emily aproveitou vacilo da defesa e também deixou mais um. Vanin fez o quarto com um chute preciso. Em seguida, Luana ampliou para o 5 a 0 após aproveitar rebote. E tudo isso só no primeiro tempo.
Com ótima vantagem no placar, o Brasil segurou o jogo. O time adversário ainda conseguiu diminuir com Melz. Porém, para selar o marcador, Emily fez o terceiro dela e encerrou o placar em 6 a 1 para a equipe brasileira.
A semifinal contra a equipe espanhola será na sexta-feira (5), a partir das 9h30 (de Brasília). A outra vaga será decidida entre Argentina e Portugal, que se enfrentam no mesmo dia.