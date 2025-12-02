Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil atropela Japão e enfrenta a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de futsal feminino

Equipe é comandada pelo cearense Wilson Saboia

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:42)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira de futsal está na semifinal da Copa do Mundo.
Foto: Fabio Souza/CBF

O Brasil está na semifinal da Copa do Mundo feminina de futsal. As brasileiras superaram o Japão com uma goleada de 6 a 1 nesta terça-feira (2), na PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. Sob comando do técnico Wilson Saboia, a equipe vai enfrentar a Espanha na briga por vaga na final. Melhor do mundo, Emily marcou três vezes no confronto. 

Mostrando superioridade, o time comandado pelo cearense abriu o placar logo aos quatro minutos após jogada de Ana Luiza, que facilitou para Emily mandar para o gol. Cinco minutos depois foi a vez de Amandinha avançar com velocidade pela esquerda e achar Ana Luiza, que completou para o fundo da rede adversária. 

O 3 a 0 veio aos 11 minutos, após troca de passes entre todo o time. Emily aproveitou vacilo da defesa e também deixou mais um. Vanin fez o quarto com um chute preciso. Em seguida, Luana ampliou para o 5 a 0 após aproveitar rebote. E tudo isso só no primeiro tempo.

Com ótima vantagem no placar, o Brasil segurou o jogo. O time adversário ainda conseguiu diminuir com Melz. Porém, para selar o marcador, Emily fez o terceiro dela e encerrou o placar em 6 a 1 para a equipe brasileira.  

A semifinal contra a equipe espanhola será na sexta-feira (5), a partir das 9h30 (de Brasília). A outra vaga será decidida entre Argentina e Portugal, que se enfrentam no mesmo dia.

Assuntos Relacionados
jogadoras de futsal

Jogada

Brasil atropela Japão e enfrenta a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de futsal feminino

Equipe é comandada pelo cearense Wilson Saboia

Crisneive Silveira Há 56 minutos

Jogada

Dorival Júnior monta Corinthians misto para enfrentar o Fortaleza; veja escalação

Timão enfrenta o Leão no Castelão, às 19 horas pela 37ª rodada

Vladimir Marques Há 1 hora
atletas

Jogada

Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Flamengo; veja relacionados

Equipes se enfrentam nestsa quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 02 de Dezembro de 2025
Foto de Rayan, do Vasco x Mirassol pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Jogada

Vasco x Mirassol pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Ian Laurindo* 02 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Gazal

Jogada

Lucas Gazal recebe sondagens de Remo, Coritiba e Athletico/PR

Lucas Gazal chegou ao Leão por empréstimo pelo Atlético-GO e tem vínculo até o fim desta temporada

Samir de Carvalho* 02 de Dezembro de 2025
Foto da Torcida do Fortaleza

Jogada

Fortaleza divulga mais de 45 mil ingressos vendidos para confronto contra o Corinthians

A partida será determinante para o destino do Fortaleza no campeonato pois o Leão pode ser rebaixado ou continuar vivo na luta para permanecer na Série A

Samir de Carvalho* 02 de Dezembro de 2025