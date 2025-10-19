Fortaleza perde fora de casa para o Atlético/PI no jogo de ida das quartas do Brasileiro de Futsal

O Fortaleza foi derrotado pelo Atlético/PI pelo placar e 4 a 2, neste domingo (19), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida foi com mando do time piauiense, na Arena Verdão, em Teresina (PI).

O Tricolor abriu vantagem de dois gols com Wendel e Jé (contra), mas o CAP virou o jogo com Douglas, Romarinho, Pesk e Léo Brandão.

Com o resultado, o Leão terá que vencer no tempo normal e na prorrogação na sexta-feira (24), no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 21h30. O time piauiense joga pelo empate.