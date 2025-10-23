Diário do Nordeste
Futsal: TV Diário e Jogada transmitem jogo de volta das quartas do Brasileiro entre Ceará e Traipu

Partida acontece nesta sexta-feira (24)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:50)
Jogada
Legenda: O Ceará precisa reverter a vantagem do Traipu para chegar às semifinais
Foto: Wellerson Gomes/CearaSC

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (24), às 19h30, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Traipu/AL, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL). A partida terá transmissão ao vivo do Sistema Verdes Mares, pela TV Diário (canal 22.1) e Youtube do Jogada.

No jogo de ida, também transmitido pelo Sistema Verdes Mares pelas mesmas plataformas (TV Diário e Youtube Jogada), o Ceará perdeu por 6x2, no CFO, em Fortaleza, por isso precisará vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação.

Quem avançar estará nas semifinais do torneio.

Conheça a competição

A edição 2025 do Campeonato Brasileiro de Futsal reúne 22 equipes, divididas em dois grupos (A e B), com 11 times cada. 

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, que passam a ser disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A competição é organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e pela Sportshub.

Jogos

Quartas de final — Jogos de ida: 

Ceará 2x6 Traipu
⁠Atlético Piauiense 4x2 Fortaleza
⁠Apodi 1x4 Chapecoense
⁠Paraná 5x1 Passo Fundo

Quartas de final — Jogos de volta:

⁠Traipu x Ceará — 24/10, às 19h30
⁠Fortaleza x Atlético Piauiense — 24/10, às 21h30
Passo Fundo x Paraná — 25/10, às 19h
⁠Chapecoense x Apodi — 26/10, às 17h

