Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Traipu/AL pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (17), pelo Brasileiro de Futsal
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (17), às 21h, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Traipu/AL, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo jogo de ida. A partida da volta será na próxima sexta-feira (24). O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Atlético Piauiense.

Onde Assistir

TV Diário e Jogada (YouTube)

Como chegam as equipes

Na primeira fase da competição, o Ceará terminou na quarta colocação do Grupo B, atrás de Paraná, Passo Fundo e do próprio Traipu. Foram 16 pontos conquistados em dez jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Nas Oitavas de Final, o Vozão eliminou o Vasco, nos pênaltis, após dois empates (1x1 e 2x2).

Os destaques do Vovô, treinado por Daniel Sena Talleres são: o ala-direita Rafinha, artilheiro da equipe com sete gols, e o goleiro Thiago Soares, herói da classificação contra o Vasco na disputa de pênaltis, com três defesas.

Legenda: O goleiro Thiago Soares, herói da classificação contra o Vasco na disputa de pênaltis, com três defesas
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O goleiro alvinegro, Thiago Soares, falou sobre o confronto:

"As expectativas são as melhores, estamos vindo uma classificação muito sofrida frente ao Vasco, mas que nos fortaleceu muito. Agora, pela frente temos dois confrontos muito difíceis contra o Traipu, um dos favoritos na competição, mas sabemos a força e o peso que tem a camisa do Ceará e vamos lutar até o final para continuar fazendo história na competição. Desde já peço o apoio da Nação Alvinegra, pois junto deles somos muito mais fortes", avaliou.

O Traipu foi líder do Grupo B com 25 pontos, tem o melhor ataque da competição, com 50 gols e o artilheiro, Eric, com 8 gols.

Prováveis Escalações

Ceará:

Thiago Soares (goleiro), Wallyson (Fixo), Rafinha (Ala Direita), João César (Ala Esquerda) e Pecém (Pivô)

Traipu:

Tiago (goleiro), Pereira (Fixo), Ewerton (Ala-Direita), Juninho (Ala-Esquerda) e Lukinhas (Pivô)

 

Assuntos Relacionados
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 12 minutos

Jogada

Ceará x Traipu/AL pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques Há 18 minutos

Jogada

Fortaleza pode ter até 10 desfalques contra o Cruzeiro no sábado; Veja lista

Tricolor de Aço enfrenta a Raposa no Mineirão pela 29ª rodada da Série A

Vladimir Marques 16 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Equipes se enfrentaram no Estádio Franzé Moraes

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Imagem do árbitro durante a Copa do Mundo

Jogada

Árbitro detalha expulsões em súmula de Fortaleza x Vasco: 'Soco na cabeça'

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025