Ceará x Traipu/AL pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (17), às 21h, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Traipu/AL, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo jogo de ida. A partida da volta será na próxima sexta-feira (24). O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Atlético Piauiense.

Onde Assistir

TV Diário e Jogada (YouTube)

Como chegam as equipes

Na primeira fase da competição, o Ceará terminou na quarta colocação do Grupo B, atrás de Paraná, Passo Fundo e do próprio Traipu. Foram 16 pontos conquistados em dez jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Nas Oitavas de Final, o Vozão eliminou o Vasco, nos pênaltis, após dois empates (1x1 e 2x2).

Os destaques do Vovô, treinado por Daniel Sena Talleres são: o ala-direita Rafinha, artilheiro da equipe com sete gols, e o goleiro Thiago Soares, herói da classificação contra o Vasco na disputa de pênaltis, com três defesas.

Legenda: O goleiro Thiago Soares, herói da classificação contra o Vasco na disputa de pênaltis, com três defesas Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O goleiro alvinegro, Thiago Soares, falou sobre o confronto:

"As expectativas são as melhores, estamos vindo uma classificação muito sofrida frente ao Vasco, mas que nos fortaleceu muito. Agora, pela frente temos dois confrontos muito difíceis contra o Traipu, um dos favoritos na competição, mas sabemos a força e o peso que tem a camisa do Ceará e vamos lutar até o final para continuar fazendo história na competição. Desde já peço o apoio da Nação Alvinegra, pois junto deles somos muito mais fortes", avaliou.

O Traipu foi líder do Grupo B com 25 pontos, tem o melhor ataque da competição, com 50 gols e o artilheiro, Eric, com 8 gols.

Prováveis Escalações

Ceará:

Thiago Soares (goleiro), Wallyson (Fixo), Rafinha (Ala Direita), João César (Ala Esquerda) e Pecém (Pivô)

Traipu:

Tiago (goleiro), Pereira (Fixo), Ewerton (Ala-Direita), Juninho (Ala-Esquerda) e Lukinhas (Pivô)