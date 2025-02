Jogo entre Sergipe e Ceará no Batistão pela Copa do Brasil será de portões fechados; entenda

O Ceará estreia na Copa do Brasil fora de casa contra o Sergipe, na próxima quarta-feira (19), às 20 horas em jogo que não contará com presença de público. Isso porque, o duelo no estádio Batistão será de portões fechados, ou seja, sem presença de torcida após punição ao time sergipano.

O 'Gipão' perdeu dois mandos de campo após decisão do Supremo Tribunal Justiça Desportiva ainda na edição da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, o Sergipe foi mandante contra o Botafogo/RJ em abril pela 1ª Fase do torneio, em jogo marcado por invasão de campo e cenas de violência após a apito final.

Legenda: O Sergipe foi mandante contra o Botafogo/RJ na Copa do Brasil de 2023 e punido pelo Supremo Tribunal Justiça Desportiva após incidentes no fim do jogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida do Sergipe se revoltaram com gol validado do Botafogo nos acréscimos que resultou na eliminação da equipe, sendo o estopim para a confusão generalizada no gramado.

Liberação

A assessoria de imprensa do Sergipe informou que o clube ainda tenta uma liberação para que mulheres, crianças e pessoas com deficiência tenham acesso ao jogo na Arena Batistão.

Regulamento

O novo regulamento da Copa do Brasil, adotado para 2025, não dá a classificação ao clube visitante em caso de empate. Se o placar terminar igualado, o time classificado será definido depois das cobranças de pênaltis.