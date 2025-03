Ex-jogador do Horizonte é preso por suspeita de estupro, assalto e extorsão; clube cearense se pronuncia

O jogador Tico Baiano, que jogou o Campeonato Cearense de 2025 pelo Horizonte, foi preso por suspeita de estupro, assaltos e extorsões contra 11 mulheres na Bahia.

As investigações começaram em junho de 2024, quando crimes começaram a ser denunciados. Vítimas são estudantes ou profissionais do sexo, com idades entre 18 e 43 anos, que moram em Feira de Santana. As informações são do g1/ba.

Segundo o G1/ba, contra as profissionais de sexo, as investigações apontaram que o jogador se passava por cliente e ao chegar ao local de encontro, usava uma arma de fogo para extorquir e roubar as vítimas. Em algumas ocasiões, ele teria obrigado que elas fizessem transferências bancárias e também roubou uma quantia em espécie.

Em relação às estudantes, ele preferia universitárias que moravam sozinhas nas proximidades da instituição. Uma delas foi vítima de roubo e extorsão quando saia de casa. Já outras duas, tiveram a casa invadida por ele, que nesses casos, cometeu os crimes com facas. As mulheres ficaram pelo menos três horas em poder do suspeito.

Tico, tem 25 anos e nasceu em Feira de Santana (BA). Ele estava no CRAC, time que disputou o Campeonato Goiano em 2025.

No Horizonte, Tico Baiano fez 7 jogos, fez 3 gols e deu uma assistência.

Horizonte se pronuncia

O Horizonte Futebol Clube vem a público informar que tem conhecimento da situação envolvendo o atleta Carlos Eduardo Bastos dos Santos, conhecido como Tico Baiano, conforme noticiado por veículos de imprensa na manhã desta quarta-feira (19).

Mesmo sem contrato vigente com o Horizonte FC, o clube esclarece que o referido jogador possui vínculo contratual com o Feirense-BA e esteve cedido por empréstimo ao Horizonte FC durante a disputa do Campeonato Cearense, tendo seu vínculo temporário encerrado com o término da participação do clube na competição. Após seu retorno à equipe baiana, o atleta foi posteriormente emprestado ao CRAC-GO, onde vinha atuando na fase final do Campeonato Goiano.

O Horizonte Futebol Clube reitera seu compromisso com a ética e a transparência, acompanhando de perto o desenrolar dos fatos. Ademais, informa que seu departamento jurídico está à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.