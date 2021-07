Nasce primeiro filho de Boca Rosa e Fred do Desimpedidos: 'Momento mais mágico'

A empresária e digital influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, anunciou nas redes sociais o nascimento de Cris, primeiro filho dela com o youtuber Fred do Desimpedidos. O bebê nasceu de parto natural na noite dessa quinta-feira (15), após 20 de horas de trabalho de parto.

"Posso dizer que vivemos o momento mais mágico de nossas vidas", escreveu Boca Rosa no Instagram no começo da noite desta sexta-feira (16), em foto ao lado de Fred e o filho. "Canceriano do dia 15 de julho", disse a ex-BBB de 26 anos.

"E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família", publicou Bruno Carneiro Nunes, o Fred.

Cris nasceu às 21h15 do dia 15 com 51 centímetros e 3,7 quilos. "Ele é tão lindo, gente! Completamente apaixonada", comemorou Boca Rosa.

Expectativa

Na quinta-feira (15), Fred publicou um vídeo em que ele, os pais, Aurimar Carneiro e Dalso Nunes, e Bianca dançam antes de ir para a maternidade. "Última dancinha da família com o barrigão!", escreveu o youtuber na legenda da publicação.

Nesta sexta, antes de anunciar o nascimento de Cris, Bianca publicou foto ao lado de Fred já no hospital Pro Matre, em São Paulo.

Legenda: A empresária e o youtuber anunciaram que estavam juntos novamente após a edição do Big Brother Brasil Foto: Reprodução Instagram

Após o anúncio da chegada do bebê, famosos como Mumuzinho, Nicole Bahls, Mateus Mazzafera, Gabi Luthai e Carlinhos Maia comemoraram nos comentários do Instagram de Bianca Andrade.