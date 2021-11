Vídeo de Fred, marido de Bianca Andrade, viraliza e internautas questionam possível traição

Os nomes de Fred e Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foram um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira (23), logo após a divulgação de um vídeo do influenciador em uma balada ao lado de três mulheres. Mesmo sem provas, usuários da rede social começaram os rumores de que ele teria traído a companheira.

As imagens, segundo as publicações, teriam sido feitas no Qatar. Bruno Carneiro, nome real de Fred, viajou ao local para produção de conteúdo sobre a Copa do Mundo 2022.

Confira o vídeo que viralizou no Twitter:

Entre os comentários, muitos se disseram desapontados com Fred, ainda que a ação não tenha sido revelada até o momento. Enquanto isso, Boca Rosa recebeu o apoio dos Internautas.

"Se o Fred fez isso com a Boca Rosa mesmo, vai cair no meu conceito", diz um dos tweets publicados sobre o assunto.

Resposta de Fred

Ainda no início da tarde desta terça-feira (23), Fred utilizou o perfil próprio no Instagram para falar sobre a questão. Mais uma vez, o influenciador negou as acusações, mas disse que dessa vez agirá de uma forma distinta das anteriores.

"Voltar de viagem com a sensação de dever cumprindo e sabendo que eu faço aquilo que eu amo não tem explicação. Porém, mais uma vez eu tô vindo aqui me posicionar porque inventaram várias mentiras. Tudo que está rolando aí é mentira, mas dessa vez tem uma diferença, eu cansei", comentou Fred em uma série de vídeos.

Segundo ele, uma equipe jurídica deve ser acionada a partir de então para procurar de onde os rumores falsos teriam surgido, com o intuito de solicitar aos meios legais alguma providência.

Casal junto

A polêmica no Twitter, no entanto, não parece ter abalado o casal ou o convívio familiar dos dois, que têm um filho, o Cris, de 4 meses de idade.

Nos Stories do Instagram, Bianca publicou vídeo logo cedo para afirmar que estava com saudades do marido. Fred voltou de viagem na manhã desta terça-feira (23) e teve uma surpresa preparada pela amada.