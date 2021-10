Boca Rosa 'fecha' parque aquático no Ceará para aproveitar primeira viagem do filho

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, "fechou", na segunda-feira (11), um parque aquático localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, para aproveitar a primeira viagem do filho, Cris.

Ela e o marido, o youtuber Fred, chegaram ao empreendimento pela manhã. Lá, tiraram fotos e usufruíram das atrações do complexo turístico com o primogênito durante um tempo. Depois, o local foi aberto ao público.

No Instagram, Bianca publicou uma foto segurando o filho, e legendou: "O reizinho Cris não teve o Beach Park só para ele, não, né? Aaaaawn! Primeira viagem do nosso neném, e é óbvio que escolhemos Fortaleza! Que semana maravilhosa! Feliz demais!".

Ela também postou uma série de Stories com Cris contando como havia sido o dia dele: "Eu peguei Sol, andei por todos os lugares, conheci várias pessoas, fiquei de boa, tranquilão, dei vários sorrisos para as pessoas, fiquei encarando e reclamei um pouquinho", descreveu Bianca, falando pelo filho.

O marido dela, Fred, também publicou uma foto segurando pequeno, e escreveu: "Primeira vez no avião, primeira vez na praia, primeira vez no estilo", acrescentando emojis.

O casal também fez vídeos se mostrando suspreso com os jegues que apareceram perto de onde eles estavam. "Nunca tinha visto jeguinhos tão de perto", contou Boca Rosa. "Do nada, uns jegues", relatou o youtuber.

Nesta terça-feira (12), eles foram conhecer a praia de Flecheiras, em Trairi, uma vila de pescadores situada no litoral oeste do Estado.

Desafio com jogadores do Fortaleza

Também na segunda-feira (11), Fred visitou ao Centro de Excelência do Fortaleza, no bairro Pici. Na ocasião, o apresentador do "Desimpedidos" fez um desafio com os jogadores Lucas Crispim e Éderson dos Santos.

"Depois de tanto tempo, conseguimos! Que recepção incrível", postou Fred, informando que o conteúdo irá ao ar domingo (17).