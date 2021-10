Tiago Leifert fala sobre Tadeu Schmidt no BBB22: 'é a escolha ideal'

O apresentador Tiago Leifert usou o Instagram, na noite de domingo (10), para comentar o anúncio de Tadeu Schmidt como apresentador no "BBB 22". Durante o "Fantástico", Boninho — diretor do reality — revelou a novidade.

"O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o BBB: inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", escreveu Tiago Leifert no Instagram.

Quem ocupará Tadeu Schmidt no "Fantástico" será a apresentadora Maju Coutinho.

Terceiro nome do Fantástico apresentado o BBB

Tiago Leifert começou a comandar a casa mais vigiada do Brasil em 2017, quando substituiu Pedro Bial, até 2021, com a apresentação da edição histórica que consagrou Juliette como grande campeã.

Em setembro, a Globo anunciou que o apresentador optou por não renovar contrato com a emissora, e ele de despede da casa em dezembro, após a final do The Voice Brasil.