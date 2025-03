Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de março

A Lua inicia sua fase Minguante em Capricórnio e traz um convite ao silêncio, à pausa e à introspecção. O fogo ariano que nos impulsionava nos últimos dias é apagado pela frieza capricorniana. As emoções se recolhem. Estamos mais contidos, racionais e voltados às responsabilidades. Pode ser difícil expressar o que sentimos — e mais ainda permitir que o outro nos toque.



Hoje a Lua forma quadratura com o Sol, Vênus e Quíron em Áries. O clima é de cobrança. O que antes parecia claro pode ficar confuso. Você pode se sentir puxado de volta à realidade, encarando os limites de uma situação ou as feridas que ainda doem. Há uma tensão entre o desejo de autonomia e a necessidade de cuidar das relações.



À noite, o Sol se alinha com Vênus e o coração ganha protagonismo. Essa conjunção convida a iluminar com mais consciência os seus afetos, desejos e escolhas. O que você valoriza? Como tem se sentido nos vínculos? É hora de olhar com mais amorosidade para si e permitir que o amor seja construído com verdade, sem pressa, sem ilusão.

Signo de Aquário hoje

A Lua em Capricórnio ativa seu inconsciente e pode trazer sentimentos antigos à tona. A dica é: não fuja deles. Use esse momento para entender o que precisa ser encerrado dentro de você. Palavras de amor, mesmo silenciosas, têm poder de cura.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.