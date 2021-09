Tiago Leifert explica saída da Globo para Ana Maria Braga

O bate-papo de Tiago Leifert com Ana Maria Braga, na manhã desta sexta-feira (10), lembrou a trajetória do apresentador na TV Globo. Ele pontuou as motivações para tomar a escolher de parar com a TV. "Eu decidi sair da Globo por acho que a missão aqui foi cumprida", declarou o jornalista.

Tiago Leifert disse que tomou a decisão em parar antes mesmo do BBB 21, ponto ápice da carreira do jornalista. O desejo na pausa aconteceu por ele alcançar sucesso nos produtos da emissora que ele abraçou. Segundo o apresentador, o mesmo aconteceu quando ele passou pelo Globo Esporte.

Legenda: Tiago Leifert falou do sucesso que obteve em programa que passou na TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Comprometido com o trabalho, o apresentador disse que conversou com diretores da emissora e até mesmo com a família Marinho para tomar a decisão de deixar o trabalho. "No ano passado quando falei isso foi um choque. Você observa que foi muito restrito. Não vazou para ninguém. Foi algo bem restrito. Eles entenderam total".

Trajetória

Legenda: Vídeo de Tiago Leifert na adolescência durante jogo Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga lembrou os estudos de Tiago Leifert nos Estados Unidos. O apresentador disse que jamais pensou em trabalhar diretamente com apresentação de programas. "Nunca sonhei tá na frente da câmera. Ser famoso, nunca. Eu queria trabalhar na TV Globo", ressaltou.

Na conversa com Ana Maria Braga, Tiago Leifert disse das dificuldades que passou como repórter e apresentador. Quando ele tentava implementar alguma mudança ao entrar nos programas sofria com comentários negativos.

No Globo Esporte, por exemplo, o apresentador levou um tom mais leve ao programa. Mesmo com roteiro e espelho televiso, ele deixava fluir o improviso para comentar ou mesmo chamar colegas ao vivo. O jornalista ainda falou sobre as passagens no BBB 21, The Voice Brasil, Domingão do Faustão e a Super Dança dos Famosos, além do programa de games Zero1.

Retorno à TV não é descartado

Legenda: Tiago Leifert falou sobre o desejo em jogar videogame sem preocupação Foto: Reprodução/TV Globo

Apaixonado por comunicação, Tiago Leifert ressaltou que o desejo de parar com a TV também foi firmado para poder curtir o exito que obteve em cada programa que passou.

Ana Maria questionou sobre futuros projetos. O apresentador não descartou que poderia ter outra epifania e querer voltar a fazer TV. "Daqui a um ano a gente conversa de novo. Pode ser que eu mude de ideia", pontuou.

