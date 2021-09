Conheça Lua, a filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

A primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin nasceu em 28 de outubro de 2020. Nos poucos registros na internet, os pais da pequena Lua — atualmente com 10 meses — gostam de proteger a imagem da bebê. Nesta sexta-feira (10), em participação no programa "Mais Você", o apresentador falou sobre a saída da emissora e revelou uma imagem inédita da herdeira.

No bate-papo com Ana Maria Braga, o apresentador falou como acompanha o crescimento de Lua. "Cheia de dente já. Roendo tudo", comentou sorrindo o apresentador.

Legenda: Lua ao lado dos primos Sofia e Téo Foto: Reprodução/TV Globo

Tiago Leifert ainda falou da disposição física da herdeira. "Ela tá horrível. Escalando tudo. Parece que tem três bebês lá em casa".

A decisão em parar com o trabalho na TV por parte do apresentador também tem relação com a família. Tiago Leifert contou que escutou de muitos amigos na TV Globo que perderam momentos importantes dos filhos, algo que ele quer acompanhar desde a primeira festa de aniversário.

Ana Maria Braga ainda mostrou foto de Lua ao lado dos primos Sofia e Téo, filhos da irmã de Tiago Leifert.