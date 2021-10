Marcos Mion mostra carta de amor escrita pelo filho Romeo após gravações do 'Caldeirão'

O apresentador Marcos Mion revelou, em postagem no Instagram, um gesto de amor do filho Romeo após passar três dias longe de casa por conta de gravações do "Caldeirão". Ele foi recebido com desenhos deles e mensagem de "Bem-vindo, papai".

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o herdeiro do apresentador está aprendendo a ler e escrever — o que gerou grande comoção nas redes sociais.

Legenda: Postagem de apresentador ganhou mais de 400 mil curtidas Foto: Reprodução/Instagram

"Romeo tem 16 anos e finalmente está conseguindo ler e escrever! Não é a coisa mais linda desse mundo? A letrinha dele! Descrição: os desenhos somos", escreveu o apresentador em postagem no Instagram.

Fãs e amigos famosos de Marcos Mion deixaram comentários carinhosos pela ação do filho do apresentador. Boninho, diretor da TV Globo, foi um dos que deixou mensagem na postagem: "que gostoso receber esses bilhetes de carinho".

O ator Lúcio Mário Filho também falou da superação de Romeo. "Meninos eu vi! Isto é um guerreiro Highlander!".