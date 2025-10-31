Diário do Nordeste
Foto que contém cocos em coqueiro

Negócios

Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

Apesar disso, Ceará continua na liderança nacional dentre os estados

Luciano Rodrigues 11 de Setembro de 2025
Coletiva de imprensa da Polícia Civil

Segurança

Grupo suspeito de lavar dinheiro para o Comando Vermelho é preso no CE com R$ 1,5 milhão em cheques

Foram presas quatro pessoas por mandados de prisão e uma em flagrante

Luana Severo e Messias Borges 15 de Julho de 2025
Praia da Baleia em Itapipoca

Ceará

Kitesurfista que velejava de Trairi à Praia da Baleia morre ao bater cabeça contra pedra

Tiago Gurgel chegou a ser atendido pelo Samu, mas morreu ainda na praia

Luana Severo e Carol Melo 15 de Julho de 2025
Foto-montagem mostra imagem do suspeito de feminicídio, de costas, andando para uma ambulância; e a vítima do crime, Lorena Ferreira, morta em Trairi, no Interior do Ceará. Ela veste uma blusa rosa, em uma selfie

Segurança

Morre idoso de 62 anos preso por decapitar jovem de 18 anos por 'paixão não correspondida' no Ceará

O suspeito de feminicídio morreu no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Ele sofreu uma tentativa de linchamento, antes de ser detido

Redação 16 de Junho de 2025
Foto da jovem que foi decapitada em Trairi

Segurança

Jovem de 18 anos é decapitada após não corresponder interesse de idoso de 62 anos no Ceará

Após matar a garota, o homem fugiu e sofreu uma tentativa de linchamento da população

Redação 13 de Junho de 2025
Tabletes de cocaína apreendidos em praias do ceará

Segurança

Moradores encontram pacotes de drogas na beira da praia e acionam a Polícia no Ceará

Mais de 20 quilos de cocaína estavam espalhados na faixa de areia

Redação 12 de Maio de 2025
Foto ilustrativa de bombeiros militares do Ceará perfilados

Segurança

Juiz suspende perda do cargo público de bombeiro militar condenado por estupros de crianças no Ceará

O acusado está preso, cumprindo pena acumulativa de 29 anos de prisão. Além da decisão judicial, a CGD expulsou o militar do Corpo de Bombeiros Militar

Messias Borges 29 de Abril de 2025
Foto de caixão de rival de facção criminosa pegando fogo em trairi

Segurança

Homem que ateou fogo em caixão de rival de facção no Ceará morre em hospital

O suspeito estava internado desde o dia do crime, pois sofreu queimaduras na ação criminosa

Matheus Facundo 24 de Abril de 2025
foto de candidato preenchendo gabarito de prova com caneta preta

Papo Carreira

Secretaria Municipal de Trairi abre seleção com 78 vagas e salários de até R$ 3,8 mil; veja edital

Há oportunidades para candidatos de ensino médio e ensino superior

Redação 24 de Abril de 2025
velorio

Segurança

Facção invade velório e incendeia corpo de rival morto em intervenção policial no Interior do Ceará

A ação foi registrada por amigos e parentes que acompanhavam

Redação 01 de Abril de 2025
