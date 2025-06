Morre idoso de 62 anos preso por decapitar jovem de 18 anos por 'paixão não correspondida' no Ceará

Um idoso de 62 anos, preso na última sexta-feira (13) por decapitar uma jovem identificada como Lorena Ferreira, 18, em Trairi, no Interior do Ceará, morreu no último domingo (15) no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Ele sofreu uma tentativa de linchamento, antes de ser detido.

A causa da morte e a identidade do idoso não foram reveladas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a morte, sem dar mais detalhes.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias de uma morte, registrada nesse domingo (15). A vítima, um homem de 62 anos, possuía antecedentes criminais por feminicídio. A Delegacia de Trairi está a cargo do caso", informou a SSPDS, nesta segunda-feira (16).

O idoso foi agredido por moradores do Distrito de Gualdrapas, em Trairi, que estavam revoltados com a notícia de que o suspeito teria assassinado Lorena Ferreira. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local e impediu o linchamento.

Apesar das agressões, o homem saiu andando até a ambulância, como mostra uma fotografia. A reportagem apurou que ele foi levado ao Hospital Municipal de Trairi e, depois, foi transferido ao Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, onde morreu após dois dias.

O motivo do feminicídio

O idoso de 62 anos costumava frequentar a casa de Lorena Ferreira, 18, e teria se apaixonado pela jovem. Entretanto, a paixão não foi correspondida, o que teria motivado o feminicídio, segundo as primeiras informações da investigação policial. A vítima tinha um filho, ainda bebê.

Lorena desapareceu de casa por volta de 19h da última quinta-feira (12). "A Polícia Militar foi acionada após a família comunicar o desaparecimento da jovem nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Ela havia saído de casa no dia anterior, por volta das 19h, e não retornou", informou a Polícia Militar em nota emitida na última sexta (13).

"Ainda durante a manhã, a composição policial recebeu a informação sobre a localização de um cadáver do sexo feminino na localidade de Padre Anchieta, zona rural do município. Ao chegar ao local, a equipe confirmou que se tratava de um corpo com vestes semelhantes às da mulher desaparecida", completou a PMCE.