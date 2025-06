Jovem de 18 anos é decapitada após não corresponder interesse de idoso de 62 anos no Ceará

Uma jovem de 18 anos foi decapitada após não corresponder o interesse amoroso de um idoso de 62 anos em Trairi, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (13). O suspeito do crime frequentava a casa da vítima, e em dado momento teria "se apaixonado" pela garota e não gostado quando foi recusado.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), após matar a jovem, o homem fugiu, e foi capturado pelo 23º Batalhão de Polícia Militar na localidade de Gualdrapas, onde foi agredido e sofreu uma tentativa de linchamento pela população.

O efetivo policial teve de ser reforçado no distrito por conta da confusão. "Após contida a situação, o homem foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico e, posteriormente, será apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade", disse a PMCE.

Legenda: Homem foi agredido pela população e depois foi levado sob custódia policial Foto: Reprodução

A Delegacia Municipal de Trairi instaurou contra o idoso um inquérito em flagrante pelo crime de feminicídio.

Veja também Segurança Homem condenado a 150 de prisão por estupros e mortes de mulheres no Ceará ganha regime semiaberto Segurança Homem com esquizofrenia é morto por policial militar durante abordagem em Aurora, no Ceará Segurança Dois ciganos devem ir a julgamento no Ceará por morte de homem na festa do seu casamento, há 16 anos

Jovem desapareceu e preocupou família

A garota estava desaparecida desde as 19h dessa quinta-feira (12). "A Polícia Militar foi acionada após a família comunicar o desaparecimento da jovem nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Ela havia saído de casa no dia anterior, por volta das 19h, e não retornou", disse a corporação.

Nas redes sociais, a jovem foi identificada apenas como Lorena, e foi repercutido que ela havia acabado de ter um filho.

"Ainda durante a manhã, a composição policial recebeu a informação sobre a localização de um cadáver do sexo feminino na localidade de Padre Anchieta, zona rural do município. Ao chegar ao local, a equipe confirmou que se tratava de um corpo com vestes semelhantes às da mulher desaparecida", informou nota.