Dois ciganos devem ir a julgamento no Ceará por morte de homem na festa do seu casamento, há 16 anos

A Justiça Estadual marcou o julgamento de dois ciganos, acusados de matar um homem a tiros, no Município de Tianguá, na Região Norte do Ceará, há 16 anos. A vítima tinha acabado de chegar à sua festa de casamento, quando foi abordada e alvejada.

A 4ª Vara do Júri de Fortaleza marcou a sessão do Tribunal do Júri para o dia 10 de julho deste ano, às 9h. Rafael Severino de Albuquerque e Venceslau Costa Rodrigues devem sentar no banco dos réus para serem julgados por homicídio duplamente qualificado (por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra a vítima Francisco das Chagas Fernandes Lima. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional da última sexta-feira (6).

Apesar do crime ter ocorrido em Tianguá (a cerca de 330km de distância de Fortaleza), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu desaforar o julgamento para a Capital, a pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que justificou que os familiares e amigos dos réus, pertencentes à comunidade dos ciganos, "são temidos na região, e, por isso, o Conselho de Sentença não teria condições de resguardar sua independência e imparcialidade diante do temor causado pelo réu".

O julgamento do processo já foi marcado para os dias 18 de novembro de 2019, 6 de fevereiro de 2020 e 22 de novembro de 2023, mas acabou sendo adiado nas três oportunidades.

Como aconteceu o crime

O Ministério Público do Ceará narrou na denúncia, apresentada à Justiça no dia 29 de julho de 2009, que os acusados Rafael Severino, Venceslau Rodrigues e um terceiro homem invadiram a festa de casamento de Francisco das Chagas Lima, na noite de 13 de junho de 2009, à procura pelo cunhado da vítima.

Como os suspeitos não encontraram o alvo da ação criminosa, os suspeitos saíram do imóvel. Neste momento, Francisco das Chagas chegou ao local em uma motocicleta, foi abordado pelos criminosos sobre a localização do seu cunhado e disse não ter conhecimento.

"Insatisfeitos com as respostas da vítima, Venceslau Costa Rodrigues, Rafael Severino de Albuquerque e outro delinquente decidiram executar Francisco das Chagas Fernandes Lima, disparando diversos tiros", afirmou o MPCE.

Ainda segundo o Ministério Público, "com a chegada de populares, os denunciados ainda dispararam contra a multidão, objetivando assegurar a fuga do local do brutal assassinato".

A defesa de Rafael Severino de Albuquerque e Venceslau Costa Rodrigues não retornou ao contato da reportagem para comentar sobre o processo e o julgamento. O espaço segue aberto para futuras manifestações.