População tenta linchar homem suspeito de roubar ônibus em Fortaleza

Um assalto a ônibus seguido de uma tentativa de linchamento foram registrados no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na noite do último sábado (14). Informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apontam que uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) atendeu a ocorrência e realizou a prisão de um homem de 44 anos por roubo após o chegar ao local.

O caso teria se iniciado durante um assalto a um ônibus da linha Timbó. Uma equipe da BPTUR fazia o patrulhamento pela região quando foi informada da abordagem criminosa no coletivo.

Após a denúncia, os policiais se dirigiram à Rua Alagoas, localizada no bairro, quando encontraram o suspeito caído ao solo. Em nota, a PMCE aponta que ele apresentava diversas lesões, supostamente provocadas pelo linchamento de pessoas que não foram identificadas.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, utilizava um simulacro de arma de fogo e uma faca para cometer o assalto e chegou a lesionar uma das vítimas abordadas por ele no coletivo. Além disso, sabe-se que ele estaria acompanhado de uma mulher, que já não estava no local no momento da chegada dos policiais.

Por conta das lesões, o suspeito e uma das vítimas foram socorridos, ambos encaminhados para uma unidade hospitalar onde receberam atendimento médico.

Conforme o relato da PMCE, o homem envolvido no crime foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por roubo.