Polícia prende mais 3 suspeitos de matar advogado criminalista no Genibaú

Três homens foram presos nesta quarta-feira (11), suspeitos de envolvimento no assassinato do advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), Sílvio Vieira, 54. O crime ocorreu em maio deste ano, no Parque Genibaú, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois suspeitos, um de 19 anos e outro de 20 anos, foram encontrados em um imóvel no Siqueira. Já o terceiro indivíduo, de 28 anos, foi preso em uma casa no Autran Nunes.

A Polícia não informou outros detalhes sobre a investigação, mas, em princípio, o Diário do Nordeste apurou que a principal linha investigativa é de que o jurista foi morto em razão de sua profissão. Em documentos obtidos pela reportagem e publicados nessa segunda (9), o Ministério Público do Ceará (MPCE) disse, com base no inquérito, que o motivo do homicídio estaria relacionado ao fato de o advogado "não ter conseguido a soltura de um integrante de facção criminosa".

"O advogado, ora vítima, teria sido atraído ao local, sob o pretexto de receber um pagamento por serviços prestados", completou o órgão.

Prisões

O suspeito de 19 anos já tem passagens na Polícia por tráfico de drogas, roubo a pessoa e contravenção penal. Quando adolescente, ele ainda respondeu a atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação e furto. Já o homem de 20 anos tem passagens por contravenção penal e, quando menor de idade, respondeu por ato análogo ao crime de roubo a pessoa.

O indivíduo de 28 anos, por sua vez, tem antecedentes por posse ou porte ilegal de arma de fogo, homicídio e furto.

Lembre o crime

O advogado Sílvio Vieira foi morto com disparos de arma de fogo em uma via pública do Genibaú, no último 5 de maio. Logo após o crime, policiais prenderam dois homens em flagrante, um de 20 e outro de 24 anos, envolvidos no homicídio.

O corpo da vítima foi encontrado no banco do motorista de um veículo Jeep Renegade.