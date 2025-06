Adolescente é sequestrado após escrever referências sobre facção em caderno escolar em Fortaleza

Um adolescente foi sequestrado e torturado por membros de uma organização criminosa na saída da escola no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, após eles saberem que ele desenhou em seu caderno referências a uma facção rival. O caso aconteceu nessa terça-feira (10), e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o crime.

Conforme a TV Verdes Mares apurou, as agressões ocorreram após o jovem sair da aula. Em nota, a Secretaria de Educação disse que o caso "não ocorreu em ambiente escolar" e informou que os pais do aluno já foram acionados, além dos órgãos competentes.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de crimes de tortura e de organização criminosa registrada, nessa terça-feira (10), no bairro Quintino Cunha", disse a pasta.

Jovem foi escoltado até delegacia

Após ser resgatado, o adolescente foi escoltado por policiais civis até um hospital, e depois ouvido no 10º Distrito Policial (10º DP).

Segundo a SSPDS, a "unidade que realiza diligências com o intuito de solucionar o caso".