'Barões da droga': MPCE denuncia 192 membros da facção CV por mega esquema de tráfico interestadual

Um 'mega esquema' de tráfico interestadual de drogas foi alvo de operação da Polícia Civil do Ceará e os envolvidos denunciados na última semana pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão enviou ao Judiciário a denúncia acusando 192 nomes de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e detalhando vínculos financeiros e sociais.

De acordo com o MP, "o fluxo financeiro foi apto a revelar quem são os 'barões da droga', ou seja, os denunciados que lucravam altas quantias com a remessa de drogas do sul do país para o Ceará". A investigação apurou que os membros da organização enviavam toneladas de drogas, "principalmente Santa Catarina e Paraná com destino à região nordeste, com a utilização de pessoas jurídicas e físicas para lavar o capital espúrio".

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Ceará, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e Rio Grande do Sul. Ao todo, 15 pessoas foram capturadas na operação intitulada 'Inter Civitatis'. Armas, drogas e veículos também foram apreendidos, bem como contas bancárias bloqueadas.

O advogado Taian Lima, que representa cinco acusados, diz que "trata-se de um processo rumoroso, complexo e extenso, contando com mais de seis mil folhas até a presente data. O momento é de dedicação às provas colacionadas para identificar eventuais ilegalidades ou falhas, que se houverem, serão apontadas em momento oportuno".

TONELADAS DE DROGAS APREENDIDAS

Em 2024, a Delegacia Metropolitana de Caucaia instaurou inquérito para apurar crimes de organização criminosa e ocultação de bens, direitos e valores. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Lucas Levy Fontenele Rodrigues, o 'JK', suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A investigação apontou que Lucas Levy era fornecedor de drogas sintéticas, principalmente na região de Icaraí, junto ao casal Pedro Yure Duarte da Silva e Yasmin da Silva Carvalho.

A Polícia Civil analisou os dados do aparelho celular apreendido na posse de Lucas Levy, conforme autorização judicial, e em paralelo gerou um Relatório de Inteligência Financeira, "o qual fez despontar outros indivíduos identificados em transações financeiras suspeitas".

"Diante de tais informações, em 22/02/2024 a Polícia Civil representou pela medida cautelar de quebra de sigilo financeiro e fiscal. Com o deferimento das medidas acima referidas, a investigação, partindo da premissa intitulada 'follow the money', conseguiu avançar ao ponto de se comprovar categoricamente um mega esquema de tráfico interestadual de drogas, traçando detalhadamente vínculos financeiros e sociais entre os denunciados, os quais se valiam de contas bancárias utilizadas para ocultar e movimentar quantias exaustivamente comprovadas como oriundas do tráfico de drogas exercido pelo grupo criminoso investigado, o qual ficou evidente se tratar da organização criminosa Comando Vermelho com abrangência nacional" MPCE

No dia 8 de novembro de 2024, Helton Cristiano da Silva Oliveira e Gleikson Ismael de Souza foram presos em posse de mais de duas toneladas de maconha. Para o MP, a captura interferiu no "aperfeiçoamento da rota do tráfico interestadual, com a chegada aos proprietários da droga, através do fluxo financeiro traçado".

Ficou constatado que a dupla distribuía drogas no Ceará vindas da região Sul do Brasil e com forte indício que o transporte costumava ser realizado por uma mesma empresa. Dois dos que recebiam altos valores de Helton e Gleikson são Rafael Henrique Rodrigues de Carvalho e Marcos Felipe de Oliveira, ambos de Londrina, no Paraná.

LIDERANÇA NO TRÁFICO

Na denúncia, o MP dividiu os acusados em dois núcleos. Um com os líderes e coordenadores nacionais e outro, composto pela maioria, que ficava responsável por ocultar bens e valores.

Estão no núcleo da liderança e coordenação nacional: Marcos Felipe de Oliveira, identificado como 'barão da droga' e quem recebia grandes quantias de outros líderes; Rafael Henrique Rodrigues de Carvalho; Rafael Lima dos Santos; Elvis da Silva Alves; Vinícius Henrique de Oliveira; Gleikson Ismael de Souza e Helton Cristiano da Silva Oliveira.

A reportagem não localizou as defesas dos demais denunciados, e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.