Vítima de estupro de lutador de MMA chora no 'Encontro' e diz: 'O que mais faltava? Eu estar morta?'

Renata Coan Cudh, vítima de estupro de um lutador de MMA em Fortaleza, se emocionou em entrevista no "Encontro com Patrícia Poeta", desta quarta-feira (11). Na conversa com a apresentadora, ela fez um apelo pedindo uma lei mais rígida em caso de crime de estupro. A empresária também desabafou sobre a decisão da Justiça de ter libertado o agressor, questionando o porquê de o caso não ter sido tratado como tentativa de feminicídio.

"A Justiça em si levou apenas a mínima [pena] de estupro e ainda deixou a pessoa na rua. Isso me dói muito porque tudo [comprovou o crime]: depoimento, o réu confesso, policiais, testemunhas oculares, exames de ferida, tudo, tudo. Mesmo assim, o que mais faltava? Eu estar morta? Isso que ia valer a lei? Isso que ia valer o julgamento?", questionou a empresária.

O lutador, que é motorista de aplicativo, Edilson Florêncio da Conceição, condenado a 8 anos e dois meses de prisão pelo estupro, recebeu da Justiça o direito de recorrer em liberdade e foi solto na segunda-feira (9), causando indignação. Foi a própria Renata que divulgou a informação, ao gravar um depoimento para as redes sociais que repercutiu nacionalmente. O Ministério Público do Ceará (MPCE) vai recorrer da decisão da Justiça.

Soltura de agressor desmotiva mulheres, declarou empresária

Ainda na conversa com a apresentadora do "Encontro", Renata destacou que a decisão de soltura do condenado reforça o receio das mulheres em não denunciarem este tipo de crime.

A Justiça não está do nosso lado. Isso dói além de tudo que eu passei Renata Coan Cudh Vítima

A empresária revelou também o que a motivou a falar sobre o caso publicamente: "Eu não queria me expor de maneira alguma, porque toda a violência que eu passei, tudo que eu passei, é muito humilhante para a mulher. É muito difícil, a família sofre, eu sofro. Eu venho sofrendo em silêncio porque eu não queria exposição. Mas, diante dessa injustiça, eu não podia deixar de lutar por mim e por todas as outras mulheres".

Vítima pede mudança de lei 1940

Na entrevista, Patrícia Poeta ainda questionou Renata sobre o que ela deseja em termos de legislação contra o agressor e outros condenados por estupro após o caso repercutir nacionalmente.

A empresária declarou: "O primeiro é que ele esteja preso e não esteja solto na sociedade, [é] o primeiro apelo. E o segundo é que a gente precisa mudar a lei. A gente precisa mudar essa lei de 1940 que nunca foi revista. É inconcebível tudo o que tá acontecendo", declarou Renata.

A Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal Brasileiro, trata sobre o crime de estupro no artigo 213. A norma prevê que constranger alguém à conjunção carnal ou a outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, é punido com reclusão de seis a dez anos.

Ainda não existe uma tipificação voltada a prisão em crimes contra a dignidade sexual, o que Renata quer com mais rigor.