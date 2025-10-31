Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Suspeito José Dumas Carneiro Filho, conhecido como

Segurança

Draco prende chefe da 'Massa' suspeito de homicídios, extorsões e tráfico de drogas em Fortaleza

O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital

Redação 15 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do prefeito de Aquiraz e dos ônibus que queimaram.

Segurança

Incêndio de quatro ônibus escolares em Aquiraz foi causado por curto-circuito, aponta Pefoce

O fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia

Bergson Araujo Costa 06 de Outubro de 2025
Imagem de quatro ônibus escolares que foram incendiados dentro de escola em Aquiraz.

Segurança

Quatro ônibus escolares são incendiados dentro de escola em Aquiraz

O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido

Beatriz Rabelo 01 de Outubro de 2025
Fotos que mostram tentativa de assalto contra vigilante em aquiraz

Segurança

Vigilante reage a tentativa de assalto e suspeitos morrem em galpão em Aquiraz; veja vídeo

Um dos suspeitos pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça

Redação 16 de Setembro de 2025
foto de fachada do Mercadão São Luiz

Papo Carreira

Grupo São Luiz abre mais de 400 vagas de emprego no Ceará; saiba como se candidatar

As vagas, que também estão disponíveis para Pessoa com Deficiência (PCD)

Redação 11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da cidade de Eusébio. Na foto, é possível ver uma lagoa e telhados de casas e empresas, além do céu azul com nuvens

Opinião

Apenas 1 cidade cearense está entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja qual

Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 07 de Setembro de 2025
Agentes durante operação que apreendeu lubrificantes em Aquiraz

Segurança

Quase 200 litros de óleo lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo

Bergson Araujo Costa 05 de Setembro de 2025
Veículo apreendido após perseguição da PRF em Horizonte (CE)

Segurança

PRF persegue e prende suspeitos de furtar residências em Horizonte, na Grande Fortaleza; assista

Câmeras de segurança registraram tentativa de fuga de criminosos

Redação 05 de Setembro de 2025
Policia Civil

Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa

Redação 18 de Agosto de 2025
