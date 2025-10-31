O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital
O fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia
O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido
Um dos suspeitos pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça
As vagas, que também estão disponíveis para Pessoa com Deficiência (PCD)
Órgão enviará equipes a seis municípios
Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos
Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo
Câmeras de segurança registraram tentativa de fuga de criminosos
Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa