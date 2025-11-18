Acidente derruba fiação e interdita BR-116 em Aquiraz; motociclista fica ferido
A rodovia ficou bloqueada por 40 minutos após queda de fiação provocada por caminhão não identificado.
A BR-116 ficou totalmente interditada na noite desta terça-feira (18), no km 32, em Aquiraz (CE), após um acidente que derrubou cabos de energia sobre a rodovia. O caso ocorreu por volta das 20h50.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de carga ainda não identificado passou pelo trecho e acabou provocando a queda da fiação. Um motociclista que seguia pela via não conseguiu desviar e colidiu com os fios. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A PRF isolou a área e coordenou o bloqueio total da pista até a chegada da Enel, responsável pela rede elétrica. A concessionária fez a desenergização e garantiu a segurança para o trabalho das equipes.
O tráfego foi completamente liberado por volta das 21h30, após a conclusão dos procedimentos no local.