Acidente derruba fiação e interdita BR-116 em Aquiraz; motociclista fica ferido

A BR-116 ficou totalmente interditada na noite desta terça-feira (18), no km 32, em Aquiraz (CE), após um acidente que derrubou cabos de energia sobre a rodovia. O caso ocorreu por volta das 20h50.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de carga ainda não identificado passou pelo trecho e acabou provocando a queda da fiação. Um motociclista que seguia pela via não conseguiu desviar e colidiu com os fios. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A PRF isolou a área e coordenou o bloqueio total da pista até a chegada da Enel, responsável pela rede elétrica. A concessionária fez a desenergização e garantiu a segurança para o trabalho das equipes.

O tráfego foi completamente liberado por volta das 21h30, após a conclusão dos procedimentos no local.