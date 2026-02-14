Peixes-boi desaparecem no litoral do Ceará e correm risco de vida; saiba como ajudar

O litoral nordestino está sendo cenário de buscas intensas por dois animais desaparecidos: os peixes-bois-marinhos Ariel e Estevão. Eles foram resgatados pela Organização Não Governamental (ONG) Aquasis em 2016, quando ainda eram recém-nascidos, após encalharem em praias do litoral leste do Ceará - Estevão na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, e Ariel na Praia de Ariós, em Beberibe.

Os dois animais estão perdidos porque os equipamentos de monitoramento se desprenderam deles e, com isso, não é possível localizá-los. Como ambos perderam os localizadores nos primeiros dias em vida livre, a ONG não conseguiu prever para onde Ariel e Estevão estavam indo.

A Aquasis estendeu os alertas de buscas por quase toda a costa norte e nordeste do Brasil, desde o Pará até a Bahia. Instituições parceiras das redes de encalhe de mamíferos aquáticos regionais também estão atuando nas buscas.

Estevão está desaparecido desde agosto de 2024 e Ariel, desde novembro de 2025. Estevão é macho e tem um 8 marcado na cabeça e perto da cauda, que está quase apagado. Ariel é fêmea e é marcada com um 16 em tinta branca bem aparente nos mesmos lugares. Pode ser que eles ainda estejam com um cinto de borracha na base da cauda.

Legenda: Ariel tem um 16 marcado na cabeça e é um dos peixes-boi desaparecidos. Foto: Acervo Aquasis.

Legenda: Estevão está desaparecido há mais de um ano e tem um número 8 marcado na cabeça. Foto: Acervo Aquasis.

Ambos ficaram sob cuidados humanos por mais de oito anos, recebendo alimentação especial, fazendo exames periódicos de saúde e avaliações comportamentais. Após serem soltos no ambiente natural, a Aquasis ficou responsável por monitorá-los e, caso necessário, realizar intervenções.

Sem o rastreamento, o profissional explica que os mamíferos correm risco de desidratação e de inanição, pois podem não encontrar fontes adequadas de água e alimento. Essa vulnerabilidade os torna mais suscetíveis a doenças.

O ambiente também oferece riscos: os animais podem acabar em locais rasos, contaminados ou sem recursos básicos. Além disso, a desorientação pode levá-los a grandes deslocamentos, resultando em exaustão física, ou ao mar, onde a sobrevivência de um peixe-boi é inviável por longos períodos, principalmente devido à falta de alimento.

Como funciona o monitoramento dos peixes-boi

O monitoramento para avaliar a adaptação dos animais à vida livre é feito por meio de um equipamento que transmite sinais via satélite e rádio. Os componentes eletrônicos do transmissor ficam em uma parte flutuante, conectada ao corpo do animal por um cabo de nylon que fica preso a um cinto de couro e borracha colocado na base da cauda.

Por medida de segurança, o equipamento possui dois pontos de quebra, para evitar que os peixes-boi fiquem presos em cordas, redes de pesca, galhos ou outros artefatos. Isso previne morte por afogamento ou exaustão física.

Segundo o gerente do programa de mamíferos marinhos da Aquasis, Vitor Luz, o monitoramento é importante para obter a localização dos animais e avaliar se estão se alimentando, bebendo água doce, desempenhando comportamentos normais e utilizando ambientes adequados. Esse monitoramento precisa ser feito por pelo menos um ano para assegurar a aptidão de um animal que está solto há pouco tempo à vida livre.

Animais que continuam em monitoramento

A Aquasis segue monitorando três animais soltos no mar. Um deles é o Chiquinho, que vive em Icapuí há cerca de 10 meses. Ele vem mostrando uma boa adaptação à vida livre.

Outros dois animais, ambos soltos em 2023, já estão adaptados e utilizam diferentes regiões do litoral de Icapuí como morada. Mirim e Pintada, como foram nomeados, são considerados sucesso de soltura.

Icapuí concentra a maior parte da população de peixes-boi do estado do Ceará e possui todas as condições ecológicas requeridas pela espécie. Em um censo realizado em 2025 pela Aquasis, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), foram contabilizados pelo menos 60 peixes-boi no município. Conforme Vitor Luz, esse número certamente é maior, mas, ainda assim, é uma população bastante reduzida e ameaçada de extinção.

Buscas

Vitor Luz explica ainda que, devido à turbidez do mar do Ceará, o comportamento discreto da espécie e a grande capacidade de deslocamento que os peixes-boi possuem, as buscas são muito complicadas.

Por serem animais que tiveram maior convívio com humanos e que não foram ensinados pelas mães a viver no ambiente marinho, existe maior probabilidade de se aproximarem de seres humanos e utilizarem lugares mais atípicos para a espécie no Ceará, como o litoral oeste e extremo oeste, rios e estuários. O deslocamento para estados vizinhos também é possível.

As equipes da Aquasis fazem buscas através de drones por até 30 dias depois do desaparecimento dos animais. No entanto, segundo Vitor Luz, a estratégia mais eficaz são as campanhas de divulgação realizadas no litoral, com comunidades costeiras, moradores e veranistas, para divulgação das buscas. A ONG também organiza campanhas digitais.

O que fazer ao avistar um dos animais desaparecidos?

É possível que um cidadão comum cruze com algum dos peixes-boi desaparecidos. As pessoas que têm a maior probabilidade de avistar os animais são aquelas que usam a zona costeira com mais frequência, como pescadores, marisqueiras, moradores de comunidades litorâneas ou ribeirinhas e veranistas.

Estevão e Ariel devem estar em águas rasas, mesmo que esse não seja o ambiente comum dos peixes-boi. Por isso, eles podem ser encontrados próximos da zona de arrebentação das ondas, de embarcações, áreas de estuários, rios ou gamboas.

Legenda: Peixes-boi podem ser avistados com a cabeça levemente para fora da água. Foto: Diego Ramires.

Ao encontrar um peixe-boi marcado com os números 8 ou 16, você deve tirar fotos, gravar vídeos e compartilhar imediatamente os registros e um relato detalhado com as equipes da Aquasis por meio dos números de telefone (85) 99800-0109 e (85) 99188-2173.

A partir disso, as equipes irão a campo para tentar localizar o animal e recolocar o transmissor para possibilitar o retorno do monitoramento. Vitor Luz conta que, em circunstâncias similares, outros peixes-boi já foram encontrados por colaboradores que conheciam a informação e contataram a Aquasis.

Caso um animal com transmissor seja avistado, o equipamento não pode ser retirado sob hipótese alguma.

Trabalho da Aquasis

A Aquasis é uma ONG fundada há quase 30 anos e tem como objetivo proteger espécies ameaçadas e habitats importantes para a conservação da biodiversidade do Ceará. A instituição possui uma equipe multidisciplinar e é apoiada por parceiros nacionais e internacionais.

Além de cuidar dos peixes-bois-marinhos e prepará-los para retornar ao mar, a ONG realiza atividades de educação socioambiental. Quando há encalhe de cetáceos, como golfinhos e baleias, a instituição também os ajuda, fazendo o atendimento no local onde os animais apareceram. Ao todo, 24 peixes-boi estão sob os cuidados da ONG atualmente.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo