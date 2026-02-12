Cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (13); veja detalhes

O Ceará está sob novo aviso de “perigo potencial” por chuvas e ventos intensos. A previsão indica que todos os municípios devem receber, ao longo desta sexta-feira (13), precipitações de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

O aviso amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa nível 1 de gravidade na escala do órgão nacional e tem validade até 23h59 de amanhã.

Parte do Estado já está sob aviso de perigo potencial pelas chuvas ao longo desta quinta-feira (12). A previsão foi emitida ontem (11) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Inmet aponta que, nos locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo potencial

Todos os municípios do Ceará, até as 23h59 de sexta-feira (13).

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h; Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

Até sábado (14), as condições do tempo devem variar de acordo com a região do Ceará, com chuvas em diversos pontos, conforme indica previsão da Funceme:

Quinta-feira, 12/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 13/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sábado, 14/02/2026