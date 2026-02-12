Cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (13); veja detalhes
Chuvas e ventos devem atingir localidades durante todo o dia.
O Ceará está sob novo aviso de “perigo potencial” por chuvas e ventos intensos. A previsão indica que todos os municípios devem receber, ao longo desta sexta-feira (13), precipitações de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.
O aviso amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa nível 1 de gravidade na escala do órgão nacional e tem validade até 23h59 de amanhã.
Parte do Estado já está sob aviso de perigo potencial pelas chuvas ao longo desta quinta-feira (12). A previsão foi emitida ontem (11) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
O Inmet aponta que, nos locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Cidades sob aviso de perigo potencial
Todos os municípios do Ceará, até as 23h59 de sexta-feira (13).
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para o Ceará
Até sábado (14), as condições do tempo devem variar de acordo com a região do Ceará, com chuvas em diversos pontos, conforme indica previsão da Funceme:
Quinta-feira, 12/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
Sexta-feira, 13/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
Sábado, 14/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.