Ceará registra chuvas acima de 100 mm em 24h; veja cidades

O aviso de chuvas intensas emitido nessa quarta-feira (11) se confirmou, na prática, em cidades cearenses. Entre 7h de ontem e 7h desta quinta (12), mais de 100 municípios do Ceará registraram precipitações, algumas com acumulados acima de 100 milímetros (mm).

A maior chuva ocorreu em Senador Sá, no Sertão de Sobral, que registrou 115 mm nas 24h monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em segundo aparece Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 110 mm acumulados.

Os dados são da última atualização da plataforma da Funceme, às 9h50, e são alterados diversas vezes ao longo do dia, à medida que os pluviômetros (medidores da quantidade de chuva) são checados e as medidas enviadas ao órgão estadual.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

Senador Sá (Posto: SALAO): 115 mm Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES): 110 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: ARROJADO): 108 mm Ipaumirim (Posto: IPAUMIRIM): 102.5 mm Baixio (Posto: BAIXIO): 83 mm Cariús (Posto: CARIUS): 79 mm Pindoretama (Posto: PINDORETAMA): 75 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: AMANIUTUBA): 74 mm Umari (Posto: UMARI): 71 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: SITIO TRANQUEIRA): 65 mm

Um aviso de chuvas intensas válido para todo o Ceará até esta quinta-feira (12) foi emitido ontem pela Funceme. O órgão indicou possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas, com maioria dos municípios (62) em risco médio.

Previsão do tempo para o Ceará

Até sábado (14), as condições do tempo devem variar de acordo com a região do Ceará, com chuvas em diversos pontos, conforme indica previsão da Funceme:

Quinta-feira, 12/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 13/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sábado, 14/02/2026