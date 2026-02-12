Diário do Nordeste
Ceará registra chuvas acima de 100 mm em 24h; veja cidades

Choveu em mais de 100 cidades entre 7h de ontem (11) e 7h de hoje (12).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:53)
Homem de costas segurando um guarda-chuva preto em uma rua urbana sob chuva.
Legenda: Fortaleza teve chuva máxima de pouco mais de 14 mm entre ontem (11) e hoje (12).
Foto: Davi Rocha/SVM.

O aviso de chuvas intensas emitido nessa quarta-feira (11) se confirmou, na prática, em cidades cearenses. Entre 7h de ontem e 7h desta quinta (12), mais de 100 municípios do Ceará registraram precipitações, algumas com acumulados acima de 100 milímetros (mm).

A maior chuva ocorreu em Senador Sá, no Sertão de Sobral, que registrou 115 mm nas 24h monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em segundo aparece Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 110 mm acumulados.

Os dados são da última atualização da plataforma da Funceme, às 9h50, e são alterados diversas vezes ao longo do dia, à medida que os pluviômetros (medidores da quantidade de chuva) são checados e as medidas enviadas ao órgão estadual.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

  1. Senador Sá (Posto: SALAO): 115 mm
  2. Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES): 110 mm
  3. Lavras Da Mangabeira (Posto: ARROJADO): 108 mm
  4. Ipaumirim (Posto: IPAUMIRIM): 102.5 mm
  5. Baixio (Posto: BAIXIO): 83 mm
  6. Cariús (Posto: CARIUS): 79 mm
  7. Pindoretama (Posto: PINDORETAMA): 75 mm
  8. Lavras Da Mangabeira (Posto: AMANIUTUBA): 74 mm
  9. Umari (Posto: UMARI): 71 mm
  10. Lavras Da Mangabeira (Posto: SITIO TRANQUEIRA): 65 mm

Um aviso de chuvas intensas válido para todo o Ceará até esta quinta-feira (12) foi emitido ontem pela Funceme. O órgão indicou possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas, com maioria dos municípios (62) em risco médio. 

Previsão do tempo para o Ceará

Até sábado (14), as condições do tempo devem variar de acordo com a região do Ceará, com chuvas em diversos pontos, conforme indica previsão da Funceme:

Quinta-feira, 12/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, na Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 13/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sábado, 14/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Pessoa descalça com guarda-chuva preto caminhando em rua urbana durante chuva forte.
Ceará

Cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (13); veja detalhes

Chuvas e ventos devem atingir localidades durante todo o dia.

Redação
Há 24 minutos
Vista aérea de uma avenida em Fortaleza mostrando obras de construção no canteiro central. Há máquinas e caminhões trabalhando, enquanto carros seguem pelas duas vias paralelas. À esquerda, há prédios baixos e áreas arborizadas; à direita, uma pista expressa cercada por vegetação. Ao fundo, vê-se a cidade com prédios e montanhas no horizonte.
Ceará

Alça de acesso para Av. Alberto Craveiro é bloqueada para obras do VLT; confira desvio

Interdição entre Av. Carlos Jereissati para Av. Alberto Craveiro foi inciada na quarta-feira (11).

Redação
Há 1 hora
Homem de costas segurando um guarda-chuva preto em uma rua urbana sob chuva.
Ceará

Ceará registra chuvas acima de 100 mm em 24h; veja cidades

Choveu em mais de 100 cidades entre 7h de ontem (11) e 7h de hoje (12).

Redação
Há 1 hora
Ceará

Tianguá realiza Carna Serra 2026 com programação diversificada

Festa reúne atrações nacionais, tradição cultural e ações de segurança e mobilidade

Agência de Conteúdo DN
12 de Fevereiro de 2026
Rua urbana em Fortaleza com carros estacionados ao lado de várias placas de sinalização de trânsito e estacionamento no Brasil, incluindo Zona Azul, Exclusivo Idoso, Carga e Descarga e Via Fiscalizada por Câmeras.
Ceará

Quais cidades do CE têm videomonitoramento no trânsito?

Alguns municípios já utilizam e outros estudam o uso de câmeras na fiscalização de condutores.

Nicolas Paulino
12 de Fevereiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva caminhando por rua alagada sob forte chuva, com carros ao fundo.
Ceará

Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12)

Precipitações mais intensas podem ocorrer em regiões como o litoral de Fortaleza e o Cariri.

Matheus Facundo
11 de Fevereiro de 2026
Foto de tomates e pimentões podres.
Ceará

Procon determina que supermercados retirem alimentos vencidos das prateleiras 'imediatamente'

Determinação vem após denúncias contra unidades da rede de Supermercados Frangolândia.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Ceará

Metrofor estuda juntar cartões de metrô e ônibus em 2026; o que muda e como fica a integração tarifária

A unificação dos bilhetes é vista como o primeiro passo para a integração tarifária, que permitiria ao passageiro usar diferentes modais pagando um único valor.

Thatiany Nascimento
11 de Fevereiro de 2026
Marca do MPCE.
Ceará

Criança com síndrome de Tourette e TDAH é expulsa de escola particular; MPCE ajuíza ação

Criança tem 11 anos e estava matriculado no 6º ano.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Foto de alimentos estragados no supermercado Frangolândia: a primeira foto mostra pimentões estragados e a segunda mostra tomates estragados.
Ceará

Procon Fortaleza notifica rede de supermercados após 11 denúncias de alimentos estragados

Ação atinge todas as unidades da rede Frangolândia na capital após série de denúncias envolvendo venda de produtos impróprios para consumo e falta de higiene.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cinco alunos jovens jogando jogo de cartas coloridas e com números em uma mesa comprida e vertical azul
Ceará

Conheça a disciplina da UFC que ensina "felicidade" aos alunos da graduação

A disciplina é aberta para os estudantes de todos os cursos da UFC e acontece no campus do bairro Pici.

Sofia Leite*
10 de Fevereiro de 2026
foto para ilustrar matéria sobre quarta-feira de cinzas.
Ceará

Quarta-feira de Cinzas é feriado em Fortaleza? Saiba mais sobre a data

Entenda o que determina a legislação para esse período.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Motociclista com mochila e capacete em movimento em uma faixa exclusiva vermelha, ao lado de uma fila de carros parados em congestionamento urbano.
Ceará

Veja quais multas podem ser aplicadas por videomonitoramento no CE

Equipamentos são usados para aumentar a fiscalização e a segurança viária.

Nicolas Paulino
10 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa caminha por um parque sob chuva, segurando um guarda-chuva preto e uma bolsa, com bancos molhados e pavimento ao fundo.
Ceará

Fortaleza registra 21.3°C, a menor temperatura do ano, nesta segunda-feira (9)

As chuvas que banharam a Capital cearense e a brisa marítima contribuíram para a queda de temperatura, segundo a Funceme.

Matheus Facundo
09 de Fevereiro de 2026
Dentro de um carro, uma jovem de cabelos cacheados e camiseta listrada foca em colocar o cinto de segurança no banco do motorista. Ao lado, no banco do passageiro, um instrutor de camisa azul segura uma prancheta e uma caneta, observando a ação. A cena registra um momento típico de uma aula prática de direção sob luz diurna.
Ceará

Fim da baliza na prova prática da CNH começa a valer nesta segunda (9); entenda impactos

Novas medidas visam a convivência segura e coerente do candidato no trânsito real.

Ana Alice Freire*
09 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra o movimento do comércio popular de fortaleza.
Ceará

Veja o que funciona em Fortaleza durante o Carnaval 2026

Há mudanças de funcionamento nos shoppings, órgãos públicos e outros serviços entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Nathália Paula Braga*
09 de Fevereiro de 2026
foto de foliões em Carnaval de Fortaleza.
Ceará

Carnaval 2026: Saiba se é feriado ou ponto facultativo em Fortaleza

Entenda o que determina a legislação para esse período de festividades.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem dinâmica de dois homens em uma moto vermelha, ambos usando capacetes verdes, com o cenário em borrão de movimento.
Ceará

Pendências limitam desconto no IPVA 2026 para motociclistas por app em Fortaleza; entenda

Etufor estuda mudanças no sistema de cadastro para facilitar acesso.

Nicolas Paulino
09 de Fevereiro de 2026
Uma estrutura de concreto com blocos escalonados compõe o vertedouro do Açude Curral Velho, em Morada Nova, sob um céu azul ensolarado com nuvens esparsas. A água calma do reservatório se estende à direita, contrastando com a vegetação típica da caatinga que margeia a barragem ao fundo.
Ceará

Açude em Morada Nova é o 1º a sangrar em 2026 no CE

Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 41 reservatórios do Estado estão com volume inferior a 30%.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará
Ceará

Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará

O animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento.

Redação
08 de Fevereiro de 2026