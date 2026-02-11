Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12)

Todo o Ceará está sob aviso de chuvas intensas das 22h desta quarta-feira (11) às 10h desta quinta-feira (12), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Há ainda a possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas.

A maioria dos municípios (62) possuem risco médio eventos de precipitação intensa, entre 41$ e 70% de probabilidade. A região do Cariri tem todos os municípios nessa faixa de possibilidade.

O Litoral de Fortaleza está com todos os municípios na faixa de risco potencial, com 20% a 40% de chance de chuvas intensas. (Veja a lista completa abaixo)

Segundo o aviso meteorológico da Funceme, as áreas classificadas com risco médio devem registrar chuvas entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta. Já as de risco potencial têm previsão de precipitações mais fortes entre a madrugada e a manhã de quinta.

Previsão do tempo

A previsão do tempo, segundo o órgão de meteorologia, é de aumento gradual de nebulosidade e chuva no Estado até a próxima sexta-feira (13).

Nesta quinta-feira, são previstos maiores acumulados de chuva nas regiões Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já na sexta-feira, os maiores acumulados devem ser em áreas das regiões Litoral Norte e Cariri.

Veja as chances de chuva nos municípios até esta quinta-feira (12)

Risco médio (41% a 70%)

Alto Santo

Aracati

Ereré

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iracema

Itaiçaba

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Limoeiro do Norte

Morada Nova

Orós

Palhano

Pereiro

Potiretama

Quixeré

Russas

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Abaiara

Altaneira

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Caririaçu

Cariús

Cedro

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Ipaumirim

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Penaforte

Porteiras

Santana do Cariri

Umari

Várzea Alegre

Aiuaba

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Campos Sales

Iguatu

Potengi

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Solonópole

Tarrafas

Risco potencial (20% a 40%)

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Aquiraz

Beberibe

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Pindoretama

Acarape

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Capistrano

Guaiúba

Guaramiranga

Itapiúna

Mulungu

Ocara

Pacoti

Palmácia

Redenção

Fortim

Caridade

Ibaretama

Risco baixo (Abaixo de 20%)