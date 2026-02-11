Diário do Nordeste
Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12)

Precipitações mais intensas podem ocorrer em regiões como o litoral de Fortaleza e o Cariri.

Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 19:25)
Ceará
Pessoa com guarda-chuva caminhando por rua alagada sob forte chuva, com carros ao fundo.
Legenda: Precipitações intensas devem ocorrer até a manhã desta quinta-feira.
Foto: Fabiane de Paula.

Todo o Ceará está sob aviso de chuvas intensas das 22h desta quarta-feira (11) às 10h desta quinta-feira (12), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Há ainda a possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas.

A maioria dos municípios (62) possuem risco médio eventos de precipitação intensa, entre 41$ e 70% de probabilidade. A região do Cariri tem todos os municípios nessa faixa de possibilidade.

O Litoral de Fortaleza está com todos os municípios na faixa de risco potencial, com 20% a 40% de chance de chuvas intensas. (Veja a lista completa abaixo)

Segundo o aviso meteorológico da Funceme, as áreas classificadas com risco médio devem registrar chuvas entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta. Já as de risco potencial têm previsão de precipitações mais fortes entre a madrugada e a manhã de quinta. 

Ceará

Metrofor estuda juntar cartões de metrô e ônibus em 2026; o que muda e como fica a integração tarifária

Ceará

Criança com síndrome de Tourette e TDAH é expulsa de escola particular; MPCE ajuíza ação

Previsão do tempo 

A previsão do tempo, segundo o órgão de meteorologia, é de aumento gradual de nebulosidade e chuva no Estado até a próxima sexta-feira (13). 

Nesta quinta-feira, são previstos maiores acumulados de chuva nas regiões Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já na sexta-feira, os maiores acumulados devem ser em áreas das regiões Litoral Norte e Cariri. 

Veja as chances de chuva nos municípios até esta quinta-feira (12)

Risco médio (41% a 70%) 

  • Alto Santo
  • Aracati
  • Ereré
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Icó
  • Iracema
  • Itaiçaba
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Limoeiro do Norte
  • Morada Nova
  • Orós
  • Palhano
  • Pereiro
  • Potiretama
  • Quixeré
  • Russas
  • São João do Jaguaribe
  • Tabuleiro do Norte
  • Abaiara
  • Altaneira
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Cedro
  • Crato
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Ipaumirim
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Nova Olinda
  • Penaforte
  • Porteiras
  • Santana do Cariri
  • Umari
  • Várzea Alegre
  • Aiuaba
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Assaré
  • Campos Sales
  • Iguatu
  • Potengi
  • Quixelô
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Solonópole
  • Tarrafas

Risco potencial (20% a 40%)

  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Pentecoste
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Aquiraz
  • Beberibe
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chorozinho
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Itaitinga
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pindoretama
  • Acarape
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Barreira
  • Baturité
  • Capistrano
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Itapiúna
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacoti
  • Palmácia
  • Redenção
  • Fortim
  • Caridade
  • Ibaretama

Risco baixo (Abaixo de 20%)

  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Amontada
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Chaval
  • Cruz
  • Granja
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Santana do Acaraú
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Uruoca
  • Apuiarés
  • General Sampaio
  • Irauçuba
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Paramoti
  • Tejuçuoca
  • Trairi
  • Tururu
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Ararendá
  • Cariré
  • Carnaubal
  • Coreaú
  • Croatá
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Mucambo
  • Nova Russas
  • Pacujá
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Reriutaba
  • São Benedito
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará
  • Banabuiú
  • Acopiara
  • Arneiroz
  • Boa Viagem
  • Canindé
  • Catarina
  • Catunda
  • Choró
  • Crateús
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Independência
  • Itatira
  • Madalena
  • Milhã
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Novo Oriente
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Piquet Carneiro
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Santa Quitéria
  • Senador Pompeu
  • Tamboril
  • Tauá

 

 

mulher de costas segurando guarda-chuva chovendo.
Ceará

Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda

Em Fortaleza e RMF, a previsão é de chuvas fracas e isoladas.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Mulher segura guarda-chuva fechado enquanto caminha por grande poça de água.
Ceará

Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'

Inmet afirmou ainda que risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Foto do avião de pequeno porte que caiu próximo à Lagoa do Catu, na cidade de Aquiraz, no Ceará.
Ceará

Avião de pequeno porte cai após pane mecânica perto da Lagoa do Catu, em Aquiraz

Ocorrência mobilizou bombeiros, resgate e equipe de combate a incêndio na última sexta-feira (6).

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Foto da escola Adriano Nobre.
Ceará

Escola pública no Interior do CE tem 7 alunos aprovados em Medicina

EEEP Adriano Nobre, em Itapajé, soma aprovações no curso mais concorrido do país.

Maria Clarice Nascimento
07 de Fevereiro de 2026