Fortaleza registra 21.3°C, a menor temperatura do ano, nesta segunda-feira (9)

Fortaleza registrou na madrugada desta segunda-feira (9) a menor temperatura do ano, com 21.3ºC, em meio à forte chuva que banhou a Capital cearense. Os dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

"O registro está associado às condições de chuva observadas entre o domingo e a segunda-feira, que mantiveram a cidade sob intensa nebulosidade e menor insolação, reduzindo o aquecimento da superfície ao longo do dia", informou o órgão meteorológico.

Ainda segundo a Funceme, outro fator contribuinte para a queda de temperatura foi a brisa marítima, que transportou ar mais fresco do oceano em direção ao continente.

"Com o ambiente já resfriado pelas chuvas e pelo céu encoberto, essa circulação de vento favoreceu a redução térmica registrada", explicou a instituição.

Madrugada fria no Ceará

A madrugada desta segunda foi fria em diversas cidades cearenses. Segundo o mapa de temperaturas da Funceme, o município de São Benedito e Poranga, na região da Serra da Ibiapaba, tiveram as menores temperaturas, com 17.5°C e 17.8°C, respectivamente.

Veja as menores temperaturas no Ceará nesta segunda