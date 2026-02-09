Fortaleza registra 21.3°C, a menor temperatura do ano, nesta segunda-feira (9)
As chuvas que banharam a Capital cearense e a brisa marítima contribuíram para a queda de temperatura, segundo a Funceme.
Fortaleza registrou na madrugada desta segunda-feira (9) a menor temperatura do ano, com 21.3ºC, em meio à forte chuva que banhou a Capital cearense. Os dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
"O registro está associado às condições de chuva observadas entre o domingo e a segunda-feira, que mantiveram a cidade sob intensa nebulosidade e menor insolação, reduzindo o aquecimento da superfície ao longo do dia", informou o órgão meteorológico.
Ainda segundo a Funceme, outro fator contribuinte para a queda de temperatura foi a brisa marítima, que transportou ar mais fresco do oceano em direção ao continente.
"Com o ambiente já resfriado pelas chuvas e pelo céu encoberto, essa circulação de vento favoreceu a redução térmica registrada", explicou a instituição.
Madrugada fria no Ceará
A madrugada desta segunda foi fria em diversas cidades cearenses. Segundo o mapa de temperaturas da Funceme, o município de São Benedito e Poranga, na região da Serra da Ibiapaba, tiveram as menores temperaturas, com 17.5°C e 17.8°C, respectivamente.
Veja as menores temperaturas no Ceará nesta segunda
- 17.5°C – São Benedito
- 17.8°C – Poranga
- 18.6°C – Aiuaba
- 19.0°C – Crato
- 19.0°C – Araripe
- 19.9°C – Piquet Carneiro
- 19.9°C – Missão Velha
- 20.3°C – Parambu
- 20.4°C – Canindé
- 20.4°C – Tejuçuoca
- 20.5°C – Itatira
- 20.6°C – Iguatu
- 20.7°C – Varjota
- 20.8°C – Independência
- 20.8°C – Piquet Carneiro
- 21.1°C – Amontada
- 21.3°C – Fortaleza
- 21.4°C – São Gonçalo do Amarante
- 21.4°C – Pacajus
- 21.5°C – Quixeramobim
- 21.6°C – Camocim
- 21.6°C – Baturité
- 21.9°C – Quixerê
- 22.0°C – Jaguaribara
- 22.1°C – Russas
- 22.3°C – Ibaretama
- 22.9°C – Morada Nova
- 22.9°C – Alto Santo