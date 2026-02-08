Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda
Em Fortaleza e RMF, a previsão é de chuvas fracas e isoladas.
127 dos 184 municípios do Ceará registraram chuvas nas últimas 24 horas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o céu nublado e as chuvas devem permanecer nas próximas horas deste domingo (8).
“Em consequência, as temperaturas tendem a ficar mais amenas no Estado, favorecendo mais conforto térmico para a população”, segundo a previsão.
Para Fortaleza e Região Metropolitana espera-se céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas.
Registros de chuvas mais significativas estão previstos para o Noroeste do Estado e na parte Norte de Jaguaribana. À noite, “são esperados eventos de chuvas fracas e moderadas no Centro-Sul do Ceará”.
PREVISÃO PARA SEGUNDA
Para esta segunda-feira (9) ainda é esperado que chova, no entanto, de forma mais isolada. A Funceme indica que vai haver perda de força da instabilidade atmosférica.
“Com isto, as chuvas devem ocorrer no centro-sul do Estado e na faixa litorânea do Estado, durante a madrugada e a manhã. No período da tarde, as chuvas devem ficar confinadas na porção Noroeste do Estado”, segundo a Fundação.
MAIORES CHUVAS
A Funceme registrou nas últimas 24 horas as maiores chuvas nos postos localizados nas cidades de Mombaça, Ararendá, Pedra Branca e Itapiúna.
Dos 290 postos informados em todo o Estado, 257 tiveram chuva.
A maior delas aconteceu no posto de Boa Vista, em Mombaça, com 66mm.