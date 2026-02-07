Avião de pequeno porte cai após pane mecânica perto da Lagoa do Catu, em Aquiraz
Ocorrência mobilizou bombeiros, resgate e equipe de combate a incêndio na última sexta-feira (6).
Um avião de pequeno porte caiu na tarde dessa sexta-feira (7), em um terreno próximo à Lagoa do Catu, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O incidente ocorreu por volta das 16h, logo após a decolagem da aeronave na pista do Clube de Aviação Desportiva (Catuleve).
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, a aeronave apresentou uma possível pane mecânica, o que levou o piloto a realizar um pouso forçado de emergência em uma área próxima à lagoa, nas margens dos aguapés.
Dinâmica do resgate
Três equipes foram acionadas: salvamento, resgate e uma equipe de combate a incêndio (ABTS). A vítima foi resgatada sem ferimentos, sendo registrados apenas danos materiais.
“A ocorrência foi classificada como resolvida, com apenas danos materiais e sem vítimas”, informou o Corpo de Bombeiros em nota.
Por medida de segurança, equipes foram mobilizadas e, após verificação da área, o local foi liberado. A aeronave foi retirada e encaminhada para reparos.