CE registra chuva em pelo menos 90 cidades entre sexta e sábado; veja locais
Guaraciaba do Norte teve o maior volume, com acumulado de até 111 mm.
A chuva registrada no Ceará entre as 7h de sexta e as 7h de sábado (7) atingiu 90 municípios em todas as regiões do Estado. Dados do monitoramento pluviométrico da da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam volumes expressivos, principalmente no Norte, na Serra da Ibiapaba e em áreas do Sertão Central, com acumulados superiores a 100 milímetros em alguns pontos.
O maior volume foi registrado em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, onde um dos postos marcou 111 mm. No mesmo município, outros dois equipamentos apontaram 82 mm e 59 mm, confirmando a intensidade das precipitações na região.
Veja também
Cidades com chuvas acima de 50 mm
- Guaraciaba do Norte: 111 mm, 82 mm e 59 mm.
- Redenção: 85,6 mm.
- Icapuí: 80 mm, 29 mm, 19 mm e 15,8 mm.
- São Benedito: 71 mm, 58 mm e 21 mm.
- Hidrolândia: 70 mm e 33 mm.
- Quixeramobim: 65 mm, 25 mm, 24 mm, 16,6 mm, 15,5 mm, 8,4 mm e 7 mm.
- Canindé: 65 mm, 6 mm e 0 mm.
- Graça: 64,2 mm e 9 mm.
- Santa Quitéria: 61,8 mm, 10 mm, 7 mm e 2,2 mm.
- Maranguape: 58 mm, 13 mm, 7 mm e 4 mm.
- Monsenhor Tabosa: 57,8 mm.
- Ipu: 52 mm.
- Uruburetama: 52 mm e 24 mm.
- Guaramiranga: 52 mm.
Cidades com chuvas entre 10 mm e 50 mm
- Tamboril: 49 mm e 36 mm.
- Morada Nova: 48,6 mm, 46 mm, 14 mm e 7,4 mm.
- Pires Ferreira: 45,3 mm.
- Nova Russas: 43 mm e 5 mm.
- Banabuiú: 42,2 mm e 0 mm.
- Aracati: 38 mm e 5 mm.
- General Sampaio: 36,4 mm, 21 mm e 12 mm.
- Ocara: 34 mm e 7 mm.
- Quixeré: 33 mm.
- Quixadá: 31 mm, 30 mm, 16 mm e 13 mm.
- Quiterianópolis: 31 mm e 8 mm.
- Boa Viagem: 30 mm, 11 mm, 9,4 mm e 6 mm.
- Limoeiro do Norte: 26,9 mm e 14,5 mm.
- Ibiapina: 26,5 mm, 26 mm e 25 mm.
- Itatira: 26 mm e 21 mm.
- Catunda: 25,6 mm e 0 mm.
- Ererê: 24 mm.
- Baturité: 23,8 mm.
- Carnaubal: 23,4 mm e 11 mm.
- Viçosa do Ceará: 21,2 mm e 18,6 mm.
- Potiretama: 18 mm.
- Iracema: 18 mm, 11 mm, 5 mm e 1 mm.
- Tururu: 17,2 mm e 0 mm.
- Icó: 17 mm e 1 mm.
- Ipueiras: 16,3 mm, 12 mm e 11 mm.
- Crateús: 13 mm, 12,5 mm, 7 mm, 5,2 mm e 2 mm.
- Mombaça: 12,4 mm.
- Choró: 10 mm e 7 mm.
Cidades com chuvas abaixo de 10 mm
- Croatá: 9,3 mm.
- Aratuba: 9 mm.
- Quixelô: 8 mm.
- Granja: 7,8 mm e 0 mm.
- Parambu: 7,8 mm.
- Madalena: 7,1 mm.
- Amontada: 7 mm.
- Cruz: 6,6 mm.
- Independência: 6,4 mm, 4 mm e 0 mm.
- Cascavel: 6,3 mm e 0 mm.
- Caridade: 6,2 mm.
- Jaguaruana: 5,5 mm.
- Tianguá: 5 mm.
- Russas: 5 mm e 1 mm.
- Aracoiaba: 5 mm.
- Novo Oriente: 5 mm e 0 mm.
- Itaiçaba: 4,4 mm.
- São Gonçalo do Amarante: 4,2 mm e 0,2 mm.
- Reriutaba: 4 mm e 3 mm.
- Tauá: 3,6 mm.
- Ararendá: 3,5 mm e 1 mm.
- Fortaleza: 3,4 mm e 0 mm.
- Coreaú, Orós, Pentecoste e Camocim: 3 mm.
- Fortim: 2,5 mm.
- Pacatuba, Itapajé, Uruoca e Iguatu: 2 mm.
- Caucaia: 1,3 mm.
- Poranga e Frecheirinha: 1 mm e 0 mm.
- Beberibe e Pedra Branca: 1 mm.
- Jaguaribe: 0,2 mm.
Cidades sem registro de chuva
Diversas localidades não tiveram informações sobre registro de precipitações. Entre elas estão Brejo Santo, Juazeiro do Norte, Farias Brito, Ipaumirim, Baixio, Lavras da Mangabeira, Cariús, Milagres, Cariré, Groaíras, Forquilha, Ipaporanga, Pereiro, Jaguaretama, Alto Santo, São João do Jaguaribe, Maracanaú, Aquiraz, Pindoretama, Paramoti, Apuiarés, Tejuçuoca, Moraújo, Martinópole, Marco, Santana do Acaraú, Miraíma, Itapiúna, Tarrafas, Aiuaba, Catarina e Arneiroz..
Veja previsão do tempo no CE
Para este fim de semana, sábado (7) e domingo (8), a previsão indica sol com nebulosidade variável e ocorrência de chuvas em boa parte do Ceará.
Na capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o sábado terá chuvas isoladas e fracas pela manhã, com aumento gradual da nebulosidade à noite. No domingo, o céu deve ficar nublado, com chuvas moderadas a ocasionalmente fortes entre a madrugada e o período da manhã.
No sábado, as precipitações devem acontecer de forma isolada, com intensidade fraca a moderada, principalmente na Jaguaribana e na faixa litorânea, sobretudo pela manhã. À tarde, os maiores volumes tendem a se concentrar no noroeste do estado e no norte da Jaguaribana, enquanto à noite é esperado aumento da nebulosidade no sul do Ceará, com possibilidade de chuvas moderadas. As temperaturas máximas devem variar entre 30°C e 33°C na maior parte do território.
Já entre a madrugada e a manhã de domingo, a instabilidade atmosférica deve se intensificar, favorecendo chuvas moderadas a fortes, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente no sul do estado, na Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.