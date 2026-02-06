CE tem aviso de ‘perigo’ por chuvas intensas em 162 cidades; veja quais
Previsão vale até domingo (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O fim de semana deve ser de chuvas intensas em todo o Ceará, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (6), o órgão emitiu dois novos avisos para o Estado: um amarelo, de “perigo potencial”, e um laranja, de “perigo” pelas condições do tempo.
O aviso amarelo abrange todos os municípios cearenses. Ele é válido de hoje (6) até as 10h do próximo domingo (8), e indica probabilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia. Além disso, ventos de 40 a 60 km/h podem atingir as cidades.
O segundo aviso, laranja, indica condições mais severas para 162 municípios do Ceará no mesmo período. Nos locais, estão previstas chuvas de até 100 mm por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.
Cidades sob aviso amarelo
Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.
Cidades sob aviso laranja
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Baixio
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por isso, o Inmet lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Como funcionam os avisos do Inmet
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, e variam dia a dia, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos simultâneos.
Previsão do tempo para o Ceará
A ocorrência de chuvas em diversas regiões do Estado é prevista também pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira previsão:
Sexta-feira, 06/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Na faixa litorânea, Ibiapaba e norte da Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.
Sábado, 07/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no noroeste e no centro-sul.
Domingo, 08/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba.