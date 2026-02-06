CE tem aviso de ‘perigo’ por chuvas intensas em 162 cidades; veja quais

O fim de semana deve ser de chuvas intensas em todo o Ceará, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (6), o órgão emitiu dois novos avisos para o Estado: um amarelo, de “perigo potencial”, e um laranja, de “perigo” pelas condições do tempo.

O aviso amarelo abrange todos os municípios cearenses. Ele é válido de hoje (6) até as 10h do próximo domingo (8), e indica probabilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia. Além disso, ventos de 40 a 60 km/h podem atingir as cidades.

O segundo aviso, laranja, indica condições mais severas para 162 municípios do Ceará no mesmo período. Nos locais, estão previstas chuvas de até 100 mm por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.

Cidades sob aviso amarelo

Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.

Cidades sob aviso laranja

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Baixio

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Milhã

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o Inmet lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h; Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, e variam dia a dia, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos simultâneos.

Previsão do tempo para o Ceará

A ocorrência de chuvas em diversas regiões do Estado é prevista também pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira previsão:

Sexta-feira, 06/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Na faixa litorânea, Ibiapaba e norte da Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Na faixa litorânea, Ibiapaba e norte da Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Sábado, 07/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no noroeste e no centro-sul.

Domingo, 08/02/2026