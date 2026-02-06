Diário do Nordeste
CE tem aviso de ‘perigo’ por chuvas intensas em 162 cidades; veja quais

Previsão vale até domingo (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:04)
Ceará
Pessoas caminhando descalças em uma rua de Fortaleza alagada, algumas com guarda-chuvas, enquanto um carro passa e espirra água.
Legenda: Fortaleza, onde alagamentos são comuns em dias muito chuvosos, deve ter precipitações fortes no fim de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

O fim de semana deve ser de chuvas intensas em todo o Ceará, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (6), o órgão emitiu dois novos avisos para o Estado: um amarelo, de “perigo potencial”, e um laranja, de “perigo” pelas condições do tempo.

O aviso amarelo abrange todos os municípios cearenses. Ele é válido de hoje (6) até as 10h do próximo domingo (8), e indica probabilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia. Além disso, ventos de 40 a 60 km/h podem atingir as cidades.

O segundo aviso, laranja, indica condições mais severas para 162 municípios do Ceará no mesmo período. Nos locais, estão previstas chuvas de até 100 mm por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.

Cidades sob aviso amarelo

Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.

Cidades sob aviso laranja

  • Acarape
  • Acaraú
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Alto Santo
  • Amontada
  • Antonina do Norte
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Ararendá
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Cascavel
  • Catarina
  • Catunda
  • Caucaia
  • Cedro
  • Chaval
  • Choró
  • Chorozinho
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Eusébio
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Groaíras
  • Guaiúba
  • Guaraciaba do Norte
  • Guaramiranga
  • Hidrolândia
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Irauçuba
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Milhã
  • Miraíma
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Mulungu
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Ocara
  • Orós
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Pacujá
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Pentecoste
  • Pereiro
  • Pindoretama
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Reriutaba
  • Russas
  • Saboeiro
  • Santana do Acaraú
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São João do Jaguaribe
  • São Luís do Curu
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umari
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

Nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o Inmet lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, e variam dia a dia, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos simultâneos.

Previsão do tempo para o Ceará

A ocorrência de chuvas em diversas regiões do Estado é prevista também pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira previsão:

Sexta-feira, 06/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Na faixa litorânea, Ibiapaba e norte da Jaguaribana, há possibilidade de trovoadas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Sábado, 07/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no noroeste e no centro-sul.

Domingo, 08/02/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba.

