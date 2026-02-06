Diário do Nordeste
Raio atinge campus da UFC e afeta programação da Rádio Universitária

A parte elétrica da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil também foi afetada.

Sofia Leite* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:55)
Imagem mostra a Reitora da Universidade Federal do Ceará.
Legenda: Raio causou danos à rede elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Foto: Thiago Gadelha.

Fortaleza registrou fortes chuvas em vários pontos da cidade Na manhã de quinta-feira (5). As precipitações foram acompanhadas por muitos raios e trovões, e o campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) do bairro Benfica foi um dos afetados pelas descargas elétricas.

A Rádio Universitária da UFC foi um dos equipamentos mais prejudicados pelo raio. Segundo Pedro Gabriel, estudante do curso de Cinema e Audiovisual e estagiário da rádio, um dos estúdios ficou inoperante, seguindo sem poder ser utilizado até o momento da publicação desta reportagem, e a programação saiu do ar por algumas horas

Por volta das 9h30, um raio atingiu as proximidades de uma das unidades da UFC, o Centro de Humanidades 3 (CH 3). O fenômeno sobrecarregou a rede elétrica da universidade, o que fez o problema se espalhar pelo campus. Em nota, a UFC confirmou a queda do raio.

A Rádio passou cerca de duas horas fora do ar e, quando foi possível voltar a programação, foi preciso usar os programas gravados, pois o estúdio onde fazem o ao vivo foi o que queimou a mesa de som e ficou inoperante.

O CH 3 não sofreu grandes danos causados pelo raio. Conforme o Centro Acadêmico do curso de Ciências Sociais, sediado no campus, poucas pessoas estavam no local no momento da queda do raio devido às férias dos estudantes. Por isso, ninguém se feriu.

A UFC informou à reportagem, nesta sexta-feira (6), que a mesa de som de um dos estúdios da Rádio Universitária foi queimada, mas que toda a parte elétrica já está sendo corrigida. Segundo a instituição, será necessário adquirir uma nova mesa.

Além dos danos materiais, a equipe da rádio contou que o momento foi bastante assustador e atrapalhou todo o fluxo de trabalho. O jornalista Caio Mota estava chegando para trabalhar e presenciou o momento. "Eu estava estacionando o carro, chegando na Rádio Universitária, quando vi o raio caindo. Tremi", comenta.

A parte elétrica da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil também foi afetada. Segundo a UFC, algumas tomadas do prédio foram danificadas.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.

