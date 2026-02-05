Fisioterapia, Administração e Medicina foram os cursos mais concorridos do Sisu no Ceará

Com o fim da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre, o Ceará teve um total de 14.505 aprovados no ensino superior público. Os cursos mais concorridos foram, respectivamente, Fisioterapia e Administração, na Universidade Federal do Ceará (UFC), seguidos de Medicina, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC) divulgados nesta quinta-feira (5), todas as 14,2 mil vagas no estado foram preenchidas.

Legenda: Medicina na Unilab foi o 3º curso mais concorrido no Sisu do Ceará. Foto: Divulgação/Unilab.

O número de aprovados do Ceará foi maior que o de vagas disponíveis, pois o número de aprovações considera a UF onde o candidato passou. Ou seja, candidatos do Ceará foram aprovados em instituições que não ficam em território cearense.

Veja a lista dos 10 cursos mais concorridos no Ceará

UFC – Fortaleza – Bacharelado – Integral – Fisioterapia – 3.206 inscrições – 40 aprovados UFC – Fortaleza – Bacharelado – Noturno – Administração – 4.916 inscrições – 80 aprovados Unilab – Campus fora de Sede (Baturité/CE) – Bacharelado – Integral – Medicina – 1.387 inscrições – 23 aprovados UFC – Fortaleza – Bacharelado – Integral – Psicologia – 4.392 inscrições – 80 aprovados UFC – Fortaleza – Bacharelado – Integral – Enfermagem – 4.080 inscrições – 80 aprovados UFCA – Campus Barbalha – Bacharelado – Noturno – Psicologia – 2.523 inscrições – 50 aprovados UFCA – Campus Barbalha – Bacharelado – Integral – Medicina – 4.004 inscrições – 80 aprovados UFC – Campus da UFC em Sobral – Bacharelado – Integral – Psicologia – 2.185 inscrições – 50 aprovados UFC – Fortaleza – Área Básica de Ingresso (ABI) – Integral – ABI Educação Física – 4.157 inscrições – 100 aprovados UFCA – Campus Crato – Bacharelado – Integral – Medicina Veterinária – 2.071 inscrições – 50 aprovados

Ceará foi o 7º lugar do Brasil em aprovações

O resultado individual do Sisu 2026.1 foi divulgado no dia 29 de janeiro. O Ceará foi a 7ª UF com mais aprovados, e segundo levantamento do MEC, o teve um total de 199.536 inscritos, considerando que cada aluno escolheu até dois cursos.

Ao todo, o processo seletivo do Sisu 2026.1 teve mais de 1,8 milhão de candidatos e 271.789 aprovados: 129.386 por ampla concorrência, 124.064 por modalidade de cotas e 18.339 por ações afirmativas das instituições de educação superior.