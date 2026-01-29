Resultado do Sisu 2026 é divulgado; saiba como consultar

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 está disponível para consulta, nesta quinta-feira (29).

As informações podem ser acessadas no site do sistema.

Os estudantes convocados poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir de segunda-feira (2).

Veja também Ceará Lista de espera do Sisu 2026: veja tudo o que você precisa saber Ceará Sisu 2026: tudo o que você precisa saber para a primeira chamada Papo Carreira O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Os demais candidatos ainda terão a chance de tentar uma vaga no Ensino Superior público através da lista de espera. O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começa nesta quinta e segue até segunda-feira.

Sisu 2026

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, no Sisu 2026, 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Cronograma das instituições no Ceará

UFC

Com 6.408 vagas de ingresso ofertadas, que serão distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2, os convocados para a Universidade Federal do Ceará (UFC) devem realizar o envio dos documentos para matrícula a partir das 13h desta sexta-feira (30).

A submissão acontecerá através do Portal do Candidato Sisu na UFC e seguirá aberta até as 23h59 do dia 3 de fevereiro.

A confirmação de matrícula acontecerá entre os dias 2 e 5 de março para os ingressantes do semestre 2026.1. Para os demais discentes, o período será de 10 a 13 de agosto.

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) está ofertando 5.680 vagas, distribuídas em ambos os semestres de 2026. Os estudantes aprovados na chamada regular devem realizar a pré-matrícula entre segunda (2) e sexta-feira (6) da próxima semana.

UFCA

Também na próxima semana, entre os dias 2 e 5 de fevereiro, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) terá o de cadastro da primeira chamada dos candidatos aprovados. Ao todo, são 1.293 vagas a serem distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) iniciará o período de pré-matrícula dos candidatos aprovados na chamada regular na segunda-feira (2). As inscrições seguirão abertas até quarta-feira (4).

As matrículas na coordenação do curso acontecerão, para alunos do semestre 2026.1, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Já para os demais discentes, o período é de 23 a 29 de julho. São 842 vagas para os campi Ceará.