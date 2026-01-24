Lista de espera do Sisu 2026: veja tudo o que você precisa saber

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 estão encerradas. O resultado da chamada regular está previsto para sair na próxima quinta-feira (29) no portal do candidato, conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Após a classificação definitiva ser publicada, os candidatos que não conseguiram ingressar em um dos cursos selecionados durante o período de inscrições poderão tentar o ingresso na Instituição de Ensino Superior (IES) por um último meio: a lista de espera.

No Portal do Candidato, também dia 29 de janeiro, haverá uma opção destinada a manifestar interesse em participar dessa lista. Os estudantes que desejarem o ingresso no curso escolhido poderão realizar essa sinalização pelo Sisu até o dia 2 de fevereiro.

Veja também Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23) Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23) Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23) Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Quem pode se candidatar à lista de espera?

O MEC destaca que o ingresso na lista não se dá de maneira automática. O candidato interessado precisa acessar o Portal do Sisu entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro e realizar inscrição para esta etapa.

Conforme indicado pelo órgão, apenas podem participar da lista de espera os estudantes que não tenham sido aprovados em nenhuma das opções de curso selecionadas no período do Sisu 2026.

Além disso, a manifestação de interesse deve ser efetuada em apenas um dos cursos que foram escolhidos no ato de inscrição.

Como funciona a seleção na lista de espera?

As vagas disponíveis dependem da não efetuação de matrícula dos candidatos convocados na chamada regular. Ou seja, a quantidade de novos participantes chamados pela lista de espera consiste no número de cadastros que não forem realizados para o curso da instituição.

A etapa de convocação segue a mesma ordem de classificação já divulgada no resultado oficial do Sisu 2026, priorizando os estudantes com as maiores pontuações obtidas em suas respectivas modalidades de concorrência.

A partir desta etapa, o Sisu não é mais responsável por atualizar as oportunidades de convocação. É importante, portanto, que os participantes acompanhem essas oportunidades pelo portal da IES que estão tentando ingressar.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.