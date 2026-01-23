Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Ceará
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Legenda: Filosofia está no ranking dos cursos mais concorridos da instituição
Foto: Divulgação.

A última divulgação de notas de corte do Sisu 2026 foi realizada pela plataforma na manhã desta sexta-feira (23). Na Universidade Federal do Ceará (UFC), são mais de 3 mil vagas de ampla concorrência (AC) para os campi de Fortaleza e do interior do Estado.

A mais alta entre as notas de corte de hoje da UFC para as vagas de AC, que não incluem candidatos cotistas, segue sendo a de Medicina em Fortaleza, com 814,76 pontos. O curso manteve a liderança ao longo de todos os dias.

A segunda nota de corte mais alta é a de Medicina em Sobral, com 809,20 pontos. Ambas as notas tiveram redução entre ontem e hoje.

O terceiro lugar aparece com uma fuga à tradição anual: Filosofia, na modalidade de bacharelado, ultrapassou Direito, com 800,74 de média para ingresso. O curso tem apenas uma vaga. Já Direito em Fortaleza, no turno integral, tem 50 vagas, e atual nota de corte de 782,48 pontos.

Veja também

teaser image
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

teaser image
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Confira as notas de corte da UFC no Sisu de hoje, 23 de janeiro

5 notas de corte mais altas na UFC

  • Medicina - Fortaleza - 814,76
  • Medicina - Sobral - 809,2
  • Filosofia (bacharelado) - Fortaleza - 800,74
  • Direito (integral) - Fortaleza - 782,48
  • Ciência da Computação - Fortaleza - 774,82

5 notas de corte mais baixas na UFC

  • Teatro - Itapajé - 611,16
  • Engenharia de minas - Crateús - 637,9
  • Engenharia de pesca - Fortaleza - 640,48
  • Engenharia ambiental e sanitária - Crateús - 641,12
  • Economia ecológica - Fortaleza - 641,56

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta sexta-feira (23), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso. Assim como a primeira nota, a segunda ainda é parcial.

Os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Hoje, 23 de janeiro, é o último dia que os candidatos têm para entrar ou sair da concorrência de vagas nas duas opções cursos que desejam. Segundo o MEC, a divulgação do resultado final da primeira chamada está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

O que é ABI no Sisu?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
Há 28 minutos
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
Há 38 minutos
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
Há 1 hora
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
21 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Janeiro de 2026
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Nicolas Paulino e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Fachada do campus do IFCE em Fortaleza, com placa com nome da instituição e, abaixo, vegetação e flores.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

Engenharia de Computação segue com maior nota de corte entre todos os cursos.

Paulo Roberto Maciel* e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Reitoria da UFC, um edifício histórico rosado e branco com uma torre proeminente, cercado por árvores frondosas e vegetação luxuriante em um dia ensolarado.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quarta-feira (21)

Medicina, Direito e Ciência da Computação têm as três maiores notas.

Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Jovem mulher sorridente com cabelos cacheados castanhos claros, vestindo camiseta com palavra Medicina e apontando para ela.
Ceará

Cearense nota 1.000 em redação do Enem faz poesias e escrevia diário de infância

Com o resultado, a jovem Laryssa Melo sonha em cursar Medicina.

Theyse Viana
20 de Janeiro de 2026