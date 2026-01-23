Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

A última divulgação de notas de corte do Sisu 2026 foi realizada pela plataforma na manhã desta sexta-feira (23). Na Universidade Federal do Ceará (UFC), são mais de 3 mil vagas de ampla concorrência (AC) para os campi de Fortaleza e do interior do Estado.

A mais alta entre as notas de corte de hoje da UFC para as vagas de AC, que não incluem candidatos cotistas, segue sendo a de Medicina em Fortaleza, com 814,76 pontos. O curso manteve a liderança ao longo de todos os dias.

A segunda nota de corte mais alta é a de Medicina em Sobral, com 809,20 pontos. Ambas as notas tiveram redução entre ontem e hoje.

O terceiro lugar aparece com uma fuga à tradição anual: Filosofia, na modalidade de bacharelado, ultrapassou Direito, com 800,74 de média para ingresso. O curso tem apenas uma vaga. Já Direito em Fortaleza, no turno integral, tem 50 vagas, e atual nota de corte de 782,48 pontos.

Confira as notas de corte da UFC no Sisu de hoje, 23 de janeiro

5 notas de corte mais altas na UFC

Medicina - Fortaleza - 814,76

Medicina - Sobral - 809,2

Filosofia (bacharelado) - Fortaleza - 800,74

Direito (integral) - Fortaleza - 782,48

Ciência da Computação - Fortaleza - 774,82

5 notas de corte mais baixas na UFC

Teatro - Itapajé - 611,16

Engenharia de minas - Crateús - 637,9

Engenharia de pesca - Fortaleza - 640,48

Engenharia ambiental e sanitária - Crateús - 641,12

Economia ecológica - Fortaleza - 641,56

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta sexta-feira (23), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso. Assim como a primeira nota, a segunda ainda é parcial.

Os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Hoje, 23 de janeiro, é o último dia que os candidatos têm para entrar ou sair da concorrência de vagas nas duas opções cursos que desejam. Segundo o MEC, a divulgação do resultado final da primeira chamada está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

O que é ABI no Sisu?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.