Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Macacos-prego foram flagrados em áreas de queimadas e atravessando uma rodovia estadual no município de Acopiara, no Centro-Sul do Ceará.

Os registros, feitos por moradores e motoristas que trafegavam pela região no dia 27 de dezembro de 2025 e no último sábado (17), chamaram atenção pela quantidade de animais e pelo risco da travessia em trechos da CE-060.

Um dos flagrantes foi relatado pelo empresário Caique Cavalcante. Ele contou ao Diário do Nordeste que seguia de Piquet Carneiro para um sítio quando, ao passar pela localidade de Zorra, em Mombaça — no trecho entre Piquet Carneiro e Acopiara — se deparou com quatro macacos atravessando o asfalto, incluindo uma fêmea carregando um filhote nas costas.

Segundo o relato, nas proximidades há áreas de cultivo de milho e feijão, além de um brejo com cana e presença de água. Para Caique, a escassez de alimento e água, agravada pelo período de estiagem e por áreas queimadas, pode ter forçado os animais a descerem da serra, aumentando o risco durante a travessia.

Ele afirmou ainda que, no ano anterior, pequenos bandos já haviam sido vistos na região, alimentando-se de frutas como manga e até abrindo cocos.

Animais atravessaram via em grupos

No último sábado (17), um novo registro dos animais foi feito pelo morador Adriano Vidal. Ele relatou que seguia para Acopiara a trabalho quando avistou um macaco atravessando a rodovia. Já atento por presenciar situações semelhantes em outros momentos, reduziu a velocidade, encostou no acostamento e decidiu filmar.

Segundo Adriano, amigos desacreditavam dos relatos anteriores sobre a presença de macacos-prego na região.

O que o surpreendeu desta vez foi a quantidade de animais. Inicialmente, ele estimou entre 20 e 30, mas, após rever as imagens, acredita que o número possa ter chegado a 80 ou até 100 macacos atravessando a via em grupos sucessivos.

Comportamento de animais é um alerta, aponta especialista

Para o médico veterinário Raphael William Ponte Neres, especialista em medicina de animais selvagens e exóticos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o comportamento observado acende um alerta.

Segundo o especialista, os seres vivos dependem basicamente de abrigo e alimento e, quando um desses fatores falta, o deslocamento se torna inevitável.

O veterinário destaca que os macacos-prego têm hábito predominantemente arbóreo, o que torna incomum vê-los no chão e, sobretudo, atravessando uma rodovia, expostos a riscos.

Entre as hipóteses para o deslocamento estão: o desmatamento, a escassez de alimentos e alterações recentes no ambiente, como o preparo da terra para o período de plantio, observado em vídeos relacionados à área.

Ainda conforme o especialista, mudanças desse tipo raramente são aleatórias. “Quando os animais mudam o caminho, quase sempre é porque algo mudou antes no caminho deles”, afirmou. Os registros reforçam a relação direta entre alterações ambientais e o comportamento da fauna, além de evidenciarem o risco tanto para os animais quanto para motoristas que trafegam pela região.

Bombeiros registraram dois incêndios na região no último mês

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará informou que, no município de Acopiara, foram registrados dois incêndios em vegetação nos últimos 30 dias, sendo um atendimento realizado em 30 de dezembro e outro em 13 de janeiro. As ocorrências foram devidamente registradas e atendidas pelas equipes operacionais.

Quanto à prática de queimadas para preparo do solo, o Corpo de Bombeiros orienta que o uso do fogo sem autorização configura risco elevado à segurança das pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio, especialmente em períodos de baixa umidade e ventos intensos, quando há maior probabilidade de propagação descontrolada das chamas.

Agricultores devem buscar alternativas ao uso do fogo, adotar técnicas de manejo sustentável do solo e, quando houver necessidade excepcional, cumprir rigorosamente a legislação ambiental vigente, obtendo as autorizações dos órgãos competentes.

Ainda segundo o órgão, qualquer foco de incêndio deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193. Os bombeiros ainda destacam a importância da prevenção como medida fundamental para reduzir ocorrências e preservar a segurança coletiva e o meio ambiente.