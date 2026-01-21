Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará

Macacos-prego foram flagrados em áreas de queimadas e atravessando uma rodovia estadual no município de Acopiara, no Centro-Sul do Ceará.

Os registros, feitos por moradores e motoristas que trafegavam pela região no dia 27 de dezembro de 2025 e no último sábado (17), chamaram atenção pela quantidade de animais e pelo risco da travessia em trechos da CE-060.

Um dos flagrantes foi relatado pelo empresário Caique Cavalcante. Ele contou ao Diário do Nordeste que seguia de Piquet Carneiro para um sítio quando, ao passar pela localidade de Zorra, em Mombaça — no trecho entre Piquet Carneiro e Acopiara — se deparou com quatro macacos atravessando o asfalto, incluindo uma fêmea carregando um filhote nas costas.

Veja também

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

Segundo o relato, nas proximidades há áreas de cultivo de milho e feijão, além de um brejo com cana e presença de água. Para Caique, a escassez de alimento e água, agravada pelo período de estiagem e por áreas queimadas, pode ter forçado os animais a descerem da serra, aumentando o risco durante a travessia.

Ele afirmou ainda que, no ano anterior, pequenos bandos já haviam sido vistos na região, alimentando-se de frutas como manga e até abrindo cocos.

Animais atravessaram via em grupos

No último sábado (17), um novo registro dos animais foi feito pelo morador Adriano Vidal. Ele relatou que seguia para Acopiara a trabalho quando avistou um macaco atravessando a rodovia. Já atento por presenciar situações semelhantes em outros momentos, reduziu a velocidade, encostou no acostamento e decidiu filmar.

Segundo Adriano, amigos desacreditavam dos relatos anteriores sobre a presença de macacos-prego na região.

O que o surpreendeu desta vez foi a quantidade de animais. Inicialmente, ele estimou entre 20 e 30, mas, após rever as imagens, acredita que o número possa ter chegado a 80 ou até 100 macacos atravessando a via em grupos sucessivos.

Comportamento de animais é um alerta, aponta especialista

Para o médico veterinário Raphael William Ponte Neres, especialista em medicina de animais selvagens e exóticos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o comportamento observado acende um alerta.

Segundo o especialista, os seres vivos dependem basicamente de abrigo e alimento e, quando um desses fatores falta, o deslocamento se torna inevitável.

O veterinário destaca que os macacos-prego têm hábito predominantemente arbóreo, o que torna incomum vê-los no chão e, sobretudo, atravessando uma rodovia, expostos a riscos.

Entre as hipóteses para o deslocamento estão: o desmatamento, a escassez de alimentos e alterações recentes no ambiente, como o preparo da terra para o período de plantio, observado em vídeos relacionados à área.

Ainda conforme o especialista, mudanças desse tipo raramente são aleatórias. “Quando os animais mudam o caminho, quase sempre é porque algo mudou antes no caminho deles”, afirmou. Os registros reforçam a relação direta entre alterações ambientais e o comportamento da fauna, além de evidenciarem o risco tanto para os animais quanto para motoristas que trafegam pela região.

Bombeiros registraram dois incêndios na região no último mês

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará informou que, no município de Acopiara, foram registrados dois incêndios em vegetação nos últimos 30 dias, sendo um atendimento realizado em 30 de dezembro e outro em 13 de janeiro. As ocorrências foram devidamente registradas e atendidas pelas equipes operacionais.

Quanto à prática de queimadas para preparo do solo, o Corpo de Bombeiros orienta que o uso do fogo sem autorização configura risco elevado à segurança das pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio, especialmente em períodos de baixa umidade e ventos intensos, quando há maior probabilidade de propagação descontrolada das chamas.

Agricultores devem buscar alternativas ao uso do fogo, adotar técnicas de manejo sustentável do solo e, quando houver necessidade excepcional, cumprir rigorosamente a legislação ambiental vigente, obtendo as autorizações dos órgãos competentes.

Ainda segundo o órgão, qualquer foco de incêndio deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193. Os bombeiros ainda destacam a importância da prevenção como medida fundamental para reduzir ocorrências e preservar a segurança coletiva e o meio ambiente.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
Há 25 minutos
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
Há 1 hora
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Nicolas Paulino e Theyse Viana
Há 1 hora
Fachada do campus do IFCE em Fortaleza, com placa com nome da instituição e, abaixo, vegetação e flores.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

Engenharia de Computação segue com maior nota de corte entre todos os cursos.

Paulo Roberto Maciel* e Theyse Viana
Há 2 horas
Reitoria da UFC, um edifício histórico rosado e branco com uma torre proeminente, cercado por árvores frondosas e vegetação luxuriante em um dia ensolarado.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quarta-feira (21)

Medicina, Direito e Ciência da Computação têm as três maiores notas.

Theyse Viana
Há 2 horas
Jovem mulher sorridente com cabelos cacheados castanhos claros, vestindo camiseta com palavra Medicina e apontando para ela.
Ceará

Cearense nota 1.000 em redação do Enem faz poesias e escrevia diário de infância

Com o resultado, a jovem Laryssa Melo sonha em cursar Medicina.

Theyse Viana
20 de Janeiro de 2026
Carro de autoescola visto por trás, parado em pista de prova prática de direção, com cones laranja organizando o percurso e outros veículos ao fundo durante exame de habilitação.
Ceará

Com 2.500 demissões, metade dos profissionais de autoescolas do CE foram despedidos, diz sindicato

As mudanças ocorrem após novo processo para emissão de CNH, que dispensa a maior parte das aulas obrigatórias.

Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Mulher com vestido de oncinha e guarda-chuva xadrez em uma calçada molhada, observando o tráfego urbano sob uma forte chuva em Fortaleza.
Ceará

116 cidades do CE têm avisos de chuvas intensas, 15 delas até domingo (25); veja locais

Precipitações podem ocorrer em duas regiões do Estado.

Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a UFCA nesta terça-feira (20)

Instituição da Região do Cariri oferta 1.293 vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE de Itapipoca, prédio quadrado branco com o logo da instituição na cor verde.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta terça-feira (20)

Primeira divulgação do Sisu mostra Engenharia de Computação com maior nota de corte.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
20 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta terça-feira (20)

A instituição de ensino tem campi no Ceará e na Bahia.

Nicolas Paulino
20 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta terça-feira (20)

Primeira divulgação do Sisu mostra Medicina com maior nota de corte do Ceará.

Theyse Viana
20 de Janeiro de 2026
Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar no semestre 2026.1 da Unifor
Ceará

Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar no semestre 2026.1 da Unifor

A instituição de ensino também oferece uma série de descontos em diferentes modalidades de ingresso

Agência de Conteúdo DN
20 de Janeiro de 2026
Entregador de bicicleta com capa de chuva em rua de Fortaleza durante temporal. Ao fundo, carros trafegam sob chuva forte e asfalto molhado em cenário urbano.
Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas até o fim da manhã de terça-feira (20)

Fortaleza e Guaramiranga têm de 41% a 70% de possibilidade de registrar precipitações.

Clarice Nascimento
19 de Janeiro de 2026
Tela de um computador com o site do Sistema de Seleção Unificada Sisu aberto.
Ceará

Relembre as notas de corte nas universidades do Ceará no Sisu 2025

As inscrições para o Sisu 2026 seguem até a próxima sexta-feira (23) e primeira parcial deve ser divulgada nesta terça (20).

Clarice Nascimento
19 de Janeiro de 2026
Prédio da UFC na Avenida da Universidade com arquitetura clássica em cor-de-rosa claro e janelas brancas, com a bandeira do Brasil e outra local visíveis em sua fachada elaborada, em um cenário urbano.
Ceará

Sisu: relembre concorrência por vaga em cada curso da UFC em 2025

Fisioterapia foi a graduação mais buscada pelos candidatos no Ceará.

Theyse Viana
19 de Janeiro de 2026
Foto de portal em computador com fundo azul claro e dizeres
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Veja data prevista pelo MEC

Inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (19).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Mulher idosa internada anda sobre areia em jardim sensorial.
Ceará

Hospital do Ceará cria jardim sensorial para reduzir impactos físicos e emocionais de pacientes

Espaço inaugurado em dezembro complementa o tratamento clínico e promove bem-estar durante a internação em Sobral.

Gabriela Custódio
19 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19); veja como fazer

São ofertadas 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação.

Redação
19 de Janeiro de 2026