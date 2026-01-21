Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 atualizou, na manhã desta quarta-feira (21), as notas de corte para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Para 2026, estão disponíveis mais de 2,6 mil vagas na ampla concorrência (AC).

O IFCE tem, nesta edição do Sisu, 144 cursos disponíveis em 31 campi localizados em todo o Estado.

Entre as notas de corte de hoje do IFCE, para as vagas de ampla concorrência (que não incluem candidatos cotistas), a mais alta é a de Engenharia de Computação em Fortaleza: o último inscrito para as 40 vagas, até agora, tem média de 747,18 pontos.

Veja também Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta terça-feira (20) Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta terça-feira (20)

Confira as notas de corte do IFCE no Sisu de hoje, 21 de janeiro

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

O Sisu teve inscrições abertas na segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (23) para concorrer. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quarta-feira (21), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.