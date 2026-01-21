Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)
Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.
No Sistema de Seleção Unificada (Sisu), candidatos que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem pleitar uma vaga na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). O processo seletivo vai até as 23h59 de sexta-feira (23).
Com campi no Ceará e na Bahia, as notas mínimas para ingresso em cada um dos 24 cursos da instituição são atualizadas a cada dia de inscrição pelo Ministério da Educação (MEC).
O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas à 7h desta quarta-feira (21) para o ingresso nos cursos pela ampla concorrência.
Confira as notas de corte da Unilab no Sisu de hoje, 21 de janeiro
O que é nota de corte?
A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso. Assim como a primeira nota, a segunda ainda é parcial.
Os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.
Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.
Notas mais altas na Unilab
A segunda parcial do Sisu mostra que o curso de bacharelado em Medicina, ofertado no campus Baturité no Ceará, se mantém com a maior nota de corte, com 861,19 pontos. As demais notas mais altas na ampla concorrência, na Unilab, são:
- Medicina - Baturité/CE 861,19;
- Pedagogia - Licenciatura 769,29;
- Relações Internacionais - Campus dos Malês/BA 761,33;
- Engenharia da Computação 750,83;
- Enfermagem 736,12;
Quando sai o resultado do Sisu 2026?
Segundo o MEC, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.
Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.
Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:
O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quarta-feira (21), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.