Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 para a Universidade Federal do Cariri (UFCA) foram atualizadas nesta quarta-feira (21). Ao todo, 28 cursos estão disponíveis em cinco campi localizados no entorno do Cariri cearense.

A cada dia de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) divulga as notas mínimas para o ingresso em cada curso das instituições que participam do programa.

O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas às 7h de hoje para o ingresso na instituição pela ampla concorrência, modalidade que não inclui candidatos atendidos pela Lei de Cotas.

Veja também Ceará CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme Ceará Cearense nota 1.000 em redação do Enem faz poesias e escrevia diário de infância

Notas mais altas na UFCA

Na segunda parcial, os cursos com notas mais altas na ampla concorrência, na UFCA, são:

Medicina - 794,93

Engenharia de Software - 782,24

Ciência da Computação - 759,47

Psicologia - 726,13

Medicina Veterinária - 711,66

Jornalismo - 704,27

Confira as notas de corte da UFCA no Sisu de hoje, 21 de janeiro

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Segundo o MEC, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quarta-feira (21), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.