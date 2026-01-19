Quando sai o resultado do Sisu 2026? Veja data prevista pelo MEC

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começaram nesta segunda-feira (19), exclusivamente pela internet, e seguem abertas até sexta-feira (23). Conforme o portal do Ministério da Educação (MEC), o resultado está previsto para sair dia 29 de janeiro.

O Sisu é a principal porta de entrada no Ensino Superior brasileiro. Para se inscrever, o candidato deve usar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ano passado, o MEC anunciou que, a partir do Sisu 2026, o participante poderá utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

O período de matrícula está previsto para o dia 2 de fevereiro.

Como realizar a inscrição?

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando os dados da conta Gov.br; Preencha os dados pessoais, sociais e econômicos solicitados, em caso de ainda não ter sido realizado; Escolha até duas opções de curso, indicando a ordem de prioridade a partir das caixas de primeira (1ª) e segunda (2ª) opção.

Acompanhe as parciais

Durante o período de inscrição, o sistema disponibiliza, uma vez ao dia, uma parcial de classificação do candidato nos cursos escolhidos, com as notas de corte temporárias.

Os detalhes quanto ao curso escolhido, como instituição de ensino, turno, grau e eventuais ações afirmativas, também ficam disponíveis para o participante enquanto o sistema estiver aberto.

O MEC reforça, ainda, a importância de preencher os dados corretamente, para que a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas) seja determinada corretamente.

Veja cronograma do Sisu 2026