Sisu 2026: Veja que horas começa a inscrição

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (23).

Ceará
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Legenda: Sisu é o sistema por meio do qual são preenchidas vagas em cursos de graduação em instituições públicas com base nas notas do Enem.
Foto: Shutterstock.

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até sexta-feira (23). Contudo, uma dúvida tem acompanhado os candidatos: afinal, que horas começa a inscrição?

De acordo com o edital, não há um horário exato para a abertura das inscrições. O documento prevê apenas o encerramento, anunciado para as 23h59 do dia 23 de janeiro. 

Contudo, considerando edições anteriores, as inscrições podem ser autorizadas a partir da meia-noite do dia 19 de janeiro. Em alguns anos, o sistema foi aberto somente por volta das 8h.

Portanto, o ideal é que os alunos fiquem atentos à página do Sisu ao longo do dia.

Frequentemente, as primeiras horas de inscrição costumam provocar instabilidades no sistema devido à alta demanda, mas os candidatos terão quatro dias para acessar a plataforma e realizar a inscrição em segurança.

Cronograma completo

O sistema, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é considerado o principal meio de seleção de estudantes para universidades e institutos federais do Brasil.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Todos os selecionados nas vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição escolhida no período indicado no edital.

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro
  • Chamada regular:  29 de janeiro
  • Matrícula junto à instituição: 2 de fevereiro
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

