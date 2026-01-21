Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quarta-feira (21)

As novas notas de corte do Sisu 2026 foram atualizadas na manhã desta quarta-feira (26). É a segunda divulgação desde a abertura das inscrições. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), são mais de 3 mil vagas de ampla concorrência (AC) para os campi de Fortaleza e do interior do Estado.

Entre as notas de corte de hoje da UFC para as vagas de AC, que não incluem candidatos cotistas, a mais alta segue sendo a de Medicina em Fortaleza, com 815,78 pontos.

A segunda nota de corte mais alta é do mesmo curso em Sobral, com 809,24 pontos. Em terceiro, aparece Direito em Fortaleza, no turno integral: o último colocado entre as 50 vagas tem média de 776,12 pontos.

Veja também Ceará Quando sai o resultado do Sisu 2026? Veja data prevista pelo MEC Ceará Sisu: relembre concorrência por vaga em cada curso da UFC em 2025 Papo Carreira O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Confira as notas de corte da UFC no Sisu de hoje, 21 de janeiro

Até quando o Sisu fica aberto?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) teve inscrições abertas na segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (23) para manifestar interesse em concorrer às vagas.

No Ceará, além da UFC, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ofertam vagas no Sisu 2026.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quarta-feira (21), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.