Sisu: relembre concorrência por vaga em cada curso da UFC em 2025

Com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 aberto, estudantes de todo o Brasil iniciaram a busca por ingresso no ensino superior público, nesta segunda-feira (19). Para se ter ideia do possível cenário, o Diário do Nordeste lista quantas pessoas concorreram por uma vaga em cada curso da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Sisu 2025.

Os dados foram divulgados no último mês de dezembro pela UFC, e mostram que graduações na área da saúde predominam entre as mais concorridas – embora, ao contrário do que ocorre historicamente, Medicina não ter sido o curso mais buscado.

A graduação com maior concorrência na UFC em 2025 foi Fisioterapia: no Sisu 2025, foram ofertadas 40 vagas, entre cotas e ampla concorrência. No total, 2.754 candidatos disputaram pelo ingresso, uma proporção de 68,9 pessoas para cada vaga.

O segundo curso mais concorrido foi Psicologia no campus da UFC em Fortaleza: mais de 3,7 mil estudantes disputaram pelas 80 vagas abertas, um cálculo de 47 pessoas para uma vaga. A concorrência para o mesmo curso no campus de Sobral foi de 38,6 candidatos por vaga.

Fechando o trio de cursos mais buscados no Sisu 2025 na UFC ficou Administração no horário noturno. Foram abertas 80 vagas, às quais concorreram 3.297 pessoas – 41,2 candidatos para cada vaga.

10 cursos mais concorridos da UFC em 2025

Fisioterapia (Fortaleza): 68,9 pessoas por vaga. Foram 40 vagas e 2.754 inscritos. Psicologia (Fortaleza): 47,0 pessoas por vaga. Foram 80 vagas e 3.760 inscritos. Administração – Noturno (Fortaleza): 41,2 pessoas por vaga. Foram 80 vagas e 3.297 inscritos. Enfermagem (Fortaleza): 41,0 pessoas por vaga. Foram 80 vagas e 3.280 inscritos. Psicologia (Sobral): 38,6 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 1.932 inscritos. Medicina (Fortaleza): 36,7 pessoas por vaga. Foram 160 vagas e 5.876 inscritos. Educação Física (Fortaleza): 36,0 pessoas por vaga. Foram 100 vagas e 3.604 inscritos. Ciência da Computação (Fortaleza): 33,5 pessoas por vaga. Foram 60 vagas e 2.007 inscritos. Direito – Noturno (Fortaleza): 32,9 pessoas por vaga. Foram 100 vagas e 3.294 inscritos. Medicina (Sobral): 32,1 pessoas por vaga. Foram 80 vagas e 2.569 inscritos.

Já entre as graduações menos disputadas pelos candidatos no Sisu 2025 na UFC estão cinco cursos de Engenharia: a menor concorrência foi registrada no curso de Engenharia Mecânica, no campus de Russas, no qual 177 pessoas pleitearam 50 vagas – uma proporção de 3,5 candidatos para cada uma.

O segundo menos concorrido foi Engenharia de produção, também em Russas, com 186 inscritos para 50 vagas, uma concorrência de 3,7. A terceira graduação menos procurada foi Engenharia de Telecomunicações, em Fortaleza: 245 pessoas disputaram por 60 vagas, concorrência de 4,1 candidatos para cada.

Uma curiosidade da lista é a presença do curso de Engenharia Civil, historicamente um dos mais buscados por quem sonha em ingressar no ensino superior público. No campus de Russas, foram abertas 50 vagas para a graduação, às quais concorreram 252 pessoas (5 por vaga).

10 cursos menos concorridos da UFC em 2025

Engenharia Mecânica (Russas): 3,5 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 177 inscritos. Engenharia de Produção (Russas): 3,7 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 186 inscritos. Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza): 4,1 pessoas por vaga. Foram 60 vagas e 245 inscritos. Física – Bacharelado (Fortaleza): 4,5 pessoas por vaga. Foram 40 vagas e 178 inscritos. Engenharia de Computação (Quixadá): 4,5 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 227 inscritos. Física – Licenciatura (Fortaleza): 4,6 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 230 inscritos. Engenharia Metalúrgica (Fortaleza): 4,8 pessoas por vaga. Foram 60 vagas e 287 inscritos. Engenharia Química (Fortaleza): 4,9 pessoas por vaga. Foram 80 vagas e 389 inscritos. Engenharia Civil (Russas): 5,0 pessoas por vaga. Foram 50 vagas e 252 inscritos. Estatística (Fortaleza): 5,1 pessoas por vaga. Foram 60 vagas e 308 inscritos.

Os dados disponibilizados pela UFC listam 6.268 vagas disponibilizadas em 107 cursos de graduação e tecnológicos nos campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. No total, concorreram 93,5 mil candidatos.

