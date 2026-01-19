Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19); veja como fazer

Começam nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Os estudantes têm até as 23h59 da próxima sexta-feira (23) para se cadastrar no sistema, considerado o principal meio de seleção de estudantes para universidades e institutos federais do Brasil.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com os dados da conta gov.br. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Todos os selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição escolhida no período indicado no edital.

Vagas

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Veja cronograma do Sisu 2026: