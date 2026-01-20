Diário do Nordeste
Cearense nota 1.000 em redação do Enem faz poesias e escrevia diário de infância

Com o resultado, a jovem Laryssa Melo sonha em cursar Medicina.

Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Jovem mulher sorridente com cabelos cacheados castanhos claros, vestindo camiseta com palavra Medicina e apontando para ela.
Legenda: Laryssa tenta pelo segundo ano seguido ingressar em Medicina em uma universidade pública.
Foto: Divulgação/Colégio Ari de Sá/SAS Educação.

Nos 19 anos de vida de Laryssa Melo, cearense de Fortaleza, a primeira nota mil em uma redação saltou aos olhos em 2026. Ao abrir o painel de resultados do Enem 2025, na última semana, a cearense se deparou com os sonhados quatro dígitos. “Surpresa e feliz.”

O número de redações nota mil do Ceará e dos demais estados ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), mas entre os textos considerados perfeitos está um cearense que cobrou políticas mais eficazes de proteção à pessoa idosa e alertou sobre o risco do etarismo.

“Citei a LOA (Lei Orçamentária Anual), sobre o subfinanciamento da fiscalização dos direitos dos idosos; e o preconceito contra as pessoas mais velhas, que acabam tendo dificuldade de acesso a direitos porque a sociedade tem uma visão errada sobre elas”, lembra Laryssa.

O tema da redação do Enem 2025 foram as “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, assunto que entrecortava a maioria das temáticas abordadas nos laboratórios frequentados por Laryssa. “Já tinha repertório em mente”, pontua.

Apesar da prática, o 1.000 assim, redondo, é feito inédito. Não veio nem nos treinos constantes no Colégio Ari de Sá, parceiro do SAS Educação, onde a jovem estudava desde o ensino fundamental – e onde escrevia até duas redações por semana, no período próximo ao Enem.

“Fiquei bem surpresa quando abri o resultado e vi a nota, nunca tinha tirado mil nem nas preparações. Nunca cheguei ao mil. Eu não esperava. Fiquei bem feliz.”

Além da preparação técnica e prática, a conquista tem raízes na Laryssa menina: o gosto pela escrita transbordava, ainda na infância, para as páginas de um diário, hábito despretensioso que, no futuro, tornaria mais leve a missão de dissertar sobre temas importantes.

“Sempre gostei muito de escrever, desde pequena. Sempre estava engajada em concursos de poesia, até já ganhei um no Ari. Ganhei também um concurso de redação falando sobre resiliência. Sempre estava engajada nesses meios de escrita”, narra.

Enquanto acompanha o desenrolar do Sisu, ao longo desta semana, Laryssa mentaliza a sonhada vaga em Medicina. De tudo o que já escreveu até aqui, duas letras são, talvez, as mais importantes no atual capítulo: “tô esperando com ”.

