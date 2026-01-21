Diário do Nordeste
Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Escrito por
Redação ceara@svm.com.br
(Atualizado às 15:49)
Ceará
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Legenda: Chuvas devem se concentrar na porção sudoeste do Estado.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Cidades cearenses nas divisas com os estados do Maranhão e de Pernambuco estão sob aviso de perigo potencial por chuvas e ventos intensos até as 23h59 do próximo sábado (24). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, que tem nível 1 de gravidade, foi emitido na manhã desta quarta-feira (21) e segue válido até o fim de semana. Nesse período, as chuvas podem chegar a acumulados diários de 50 mm, associadas a ventos de 40 km/h a 60 km/h.

O cenário, frisa o Inmet, oferece “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. O órgão orienta que a população tome algumas precauções:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo potencial até sábado (24)

  • Abaiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Barbalha
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Crateús
  • Crato
  • Farias Brito
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Missão Velha
  • Nova Olinda
  • Novo Oriente
  • Parambu
  • Penaforte
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Várzea Alegre

Previsão do tempo para o Ceará

A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo:

Quarta-feira, 21/01/2026

  • Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas na porção noroeste do estado no início da noite.

Quinta-feira, 22/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
  • Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.
  • Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.

Sexta-feira, 23/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
  • Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.
  • Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.

Quarta-feira, 30/04/2025

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral do Pecém, e baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e no Cariri.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém e no Sertão Central e Inhamuns, e baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no noroeste, e baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no noroeste, e baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e Jaguaribana.

