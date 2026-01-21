Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais
Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.
Cidades cearenses nas divisas com os estados do Maranhão e de Pernambuco estão sob aviso de perigo potencial por chuvas e ventos intensos até as 23h59 do próximo sábado (24). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso, que tem nível 1 de gravidade, foi emitido na manhã desta quarta-feira (21) e segue válido até o fim de semana. Nesse período, as chuvas podem chegar a acumulados diários de 50 mm, associadas a ventos de 40 km/h a 60 km/h.
O cenário, frisa o Inmet, oferece “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. O órgão orienta que a população tome algumas precauções:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Cidades sob aviso de perigo potencial até sábado (24)
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Barbalha
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Crateús
- Crato
- Farias Brito
- Independência
- Ipaporanga
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Penaforte
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Tauá
- Várzea Alegre
Previsão do tempo para o Ceará
A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo:
Quarta-feira, 21/01/2026
- Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas na porção noroeste do estado no início da noite.
Quinta-feira, 22/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
- Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.
- Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.
Sexta-feira, 23/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
- Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.
- Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.
